Vuelven a habilitar el tránsito en la rambla de Punta Gorda: restan trabajos en las veredas

El tránsito vehicular vuelve a estar habilitado en la Rambla República de México entre 6 de Abril y Araucana, en Punta Gorda, luego de finalizadas las obras que impulsó en esa zona la Intendencia de Montevideo (IMM).

Fuentes de la IMM indicaron a El País que en la mañana de este viernes "quedó habilitada la circulación en ambos sentidos" mientras que restan "trabajos en las veredas".

En esa zona, donde se produjeron varios siniestros de tránsito, la IMM buscó corregir el peralte, o sea la inclinación de la calle, lo que implicó un trabajo de repavimentación.

Obras en Rambla República de México en Punta Gorda. Foto: Darwin Borrelli

En las últimas semanas estos trabajos habían requerido desvíos por las calles Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth, al tiempo que se modificó la ubicación de algunas paradas de ómnibus. Además rigieron nuevos flechamientos, preferencias de paso y prohibiciones de estacionamiento.

La obra fue adjudicada a la empresa Emilio Díaz Álvarez S.A. por un monto total de $ 33.328.155 (unos US$ 829.704). La resolución, firmada el 20 de marzo de 2026, establecía que la oferta de la firma resultó la más conveniente para la administración, de acuerdo al informe técnico elaborado por la División Vialidad.

Obras de la IMM para corregir la inclinación de la calle en la Rambla República de México, en Punta Gorda. Foto: Intendencia de Montevideo

Días atrás vecinos de Punta Gorda y Carrasco expresaron su “profunda preocupación” por la ejecución simultánea de obras en la rambla y en avenida Bolivia y reclamaron a la IMM por los desvíos en el tránsito. A través de una carta cuestionaron que la comuna haya decidido intervenir al mismo tiempo avenida Bolivia, principal vía alternativa de circulación ante el corte de la Rambla por las obras en la curva.

El trabajo en Bolivia fue de reparación del hormigón deteriorado, con una inversión de $ 13.300.000 (unos US$ 330.000 y una obra a cargo de la empresa R&K. Esta situación también provocó desvíos, flechamientos provisorios y cambios en el transporte público.