IMM anuncia que comenzará a funcionar un nuevo semáforo en una avenida de Montevideo desde el 18 de setiembre

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció a través de un comunicado la instalación de un nuevo semáforo en Montevideo que comenzará a funcionar a partir de este viernes 18 de setiembre de 2026.

El gobierno departamental se encuentra en proceso de identificar cruces en la capital que requieran el uso de semáforos para organizar el tránsito vehicular y peatonal.

En este caso, según la comuna, se pondrá en marcha un semáforo con el propósito de mejorar la seguridad vial y el cruce seguro de vecinos de la zona.

Ubicación del nuevo semáforo instalado en Montevideo

El semáforo fue instalado en la intersección que une a Av. Agraciada y Santa Fe, que corresponde al Municipio C de la ciudad de Montevideo.

Se encenderá por primera vez a las 10:00 horas de este viernes 18 de setiembre, confirmó la IMM.

Se trata de un cruce de dos fases y funcionará de manera centralizada desde el Centro de Gestión y Movilidad de la IMM.

Semáforo en Montevideo. Foto: Intendencia de Montevideo.

A principios de setiembre, también se puso en funcionamiento un cruce semafórico entre Bv. Batlle y Ordóñez y Arechavaleta, en el barrio de Aires Puros.

Proponen cambios de las reglas de preferencia en el tránsito para cruces sin semáforos

Montevideo y el resto de los departamentos atraviesan además un momento decisivo en materia de seguridad vial y gestión del tránsito.

Al mismo tiempo que en la capital se ponen en marcha nuevos semáforos, en el Parlamento se analiza la posibilidad de modificar las reglas de preferencia que rigen actualmente.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, explicó cómo sería el cambio propuesto para las preferencias de giro en calles preferenciales, que son las que tienen en las esquinas de sus calles perpendiculares carteles de "Pare" o "Ceda el paso".

Intersección de dos calles en Montevideo. [[[

Metediera detalló que la ley actual establece que al acercarse a una intersección, tiene preferencia el vehículo que circula por la derecha. También, que siempre que haya un cartel de "Pare" o "Ceda el paso", la preferencia cambia, y el que tiene el cartel tiene que parar. Y por último, todo conductor que gira pierde la preferencia de paso, incluso si está circulando por una calle preferencial.

En cambio, la modificación propuesta indica que el conductor mantenga la preferencia al doblar si en la calle transversal hay un cartel de "Pare" o "Ceda el paso". En cambio, de no existir esa cartelería, se pierde la preferencia, tal como sucede ahora.