Cuándo son las vacaciones de primavera 2026: la fecha dispuesta por ANEP para el receso de setiembre

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) confirmó que las vacaciones de primavera de 2026 se desarrollarán entre el lunes 21 y el viernes 25 de setiembre de 2026.

Este período de descanso constituye el último receso contemplado en el calendario escolar antes de la finalización formal de las clases en las escuelas, liceos y escuelas técnicas.

La medida, aprobada por el Consejo Directivo Central (Codicen), fija un receso de cinco días hábiles lectivos para los estudiantes de Educación Inicial, Primaria, Educación Básica Integrada (EBI) y Educación Media Superior (EMS) en centros públicos y privados de todo Uruguay.

A diferencia de ediciones anteriores en las que el asueto del mes de setiembre abarcaba un período más acotado, la autoridad de la educación determinó para este año lectivo una semana completa sin actividad en las aulas.

Calendario de la educación 2026 - ANEP Foto: ANEP

Cuándo terminan las clases en las escuelas y liceos de todo el país

El cronograma oficial establece fechas diferenciadas para la culminación del año lectivo según el nivel educativo de los estudiantes.

Para quienes cursan la Educación Básica Integrada y la Educación Media Superior en Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU), la finalización de los cursos regulares está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026.

Por su parte, los alumnos de Educación Inicial y Primaria continuarán sus actividades lectivas durante el mes de diciembre.

Para este sector, la finalización del año escolar quedó fijada para el viernes 18 de diciembre de 2026, jornada en la que también se llevarán a cabo los actos de fin de curso en los establecimientos de todo el territorio nacional.

Grupo de niños en edad escolar participando de una clase mientras uno de ellos levanta su mano. Foto: ANEP.

Cuándo será la última Asamblea Técnico Docente (ATD) del año

Junto con la programación de las vacaciones de primavera, el calendario de la educación prevé instancias de Asamblea Técnico Docente (ATD) que inciden directamente en el dictado habitual de clases.

En la Educación Inicial y Primaria, la última reunión ordinaria del cuerpo docente se realizará el lunes 9 de noviembre de 2026, día en el que no habrá actividad para los escolares en las instituciones públicas y privadas.

En el ámbito de la Educación Secundaria, las autoridades correspondientes aún no han determinado la fecha exacta en la que se llevará a cabo la asamblea técnica ordinaria de fin de curso.