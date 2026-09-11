IMM anuncia nuevo plan de obras: qué espacios públicos se transformarán en Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) presentó el Plan de Acción Departamental para Generar, Transformar y Cuidar los Espacios Públicos. La iniciativa está diseñada para renovar la infraestructura urbana, preservar el patrimonio histórico y responder a las nuevas demandas de uso a lo largo de la capital.

Durante la presentación realizada el miércoles 9 de setiembre de 2026, y encabezada por el intendente de Montevideo Mario Bergara, se destacó que el plan prioriza las intervenciones en el sistema de plazas céntricas y barriales con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de la calidad urbana en los distintos municipios.

Según lo explicado por el organismo capitalino, el plan de obras se financiará mediante una combinación de recursos presupuestales, fondos del Presupuesto Participativo, aportes del Fondo Especial de Gestión Urbana y Rural (Fegur), el programa "Prioridades Ciudadanas" aprobado por la Junta Departamental de Montevideo y partidas procedentes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Mapa con el nuevo plan de obras de la IMM para renovar plazas y parques en distintos barrios de la ciudad. Foto: Intendencia de Montevideo.

Qué obras se realizarán en las plazas céntricas e históricas

En el centro de la ciudad, la propuesta contempla un mantenimiento integral, con la reparación de pavimentos, renovación del alumbrado, mejora de áreas verdes y la conservación de monumentos en los principales puntos.

Según el comunicado del organismo, las intervenciones alcanzarán a la Plaza Treinta y Tres, la Explanada de la IMM, la Plaza Fabini y la Plaza Independencia.

Asimismo, el proyecto prevé la reconversión de la Plaza Libertad, también conocida como Plaza Cagancha, y del Pasaje Mártires Estudiantiles para optimizar su integración con el entorno comercial y peatonal de la avenida 18 de Julio.

Estas acciones se complementan con intervenciones de gran escala en parques emblemáticos de la capital. En el Parque Rodó se prevé la recuperación de caminería, nueva señalización, instalación de cámaras de seguridad en el sector de monumentos, fortalecimiento de los cuidaparques y obras frente al lago.

En tanto, en el Parque Prado los trabajos también abarcarán la renovación de pavimentos, el acondicionamiento de la Rosaleda, mejoras de servicios en la Casa Quinta Storace, la creación del Parque de las Infancias y la reapertura al público del Vivero León Ribeiro.

Render del proyecto de reconversión de la Plaza Libertad (Plaza Cagancha) en Montevideo, anunciado por la IMM. Foto: Intendencia de Montevideo.

Cómo se reforzará la red de plazas barriales

Al mismo tiempo, el proyecto busca potenciar las plazas de cercanía, haciendo que el cronograma de obras también incluya tareas de reacondicionamiento en la Plaza Seregni, Plaza Casavalle, Plaza Lafone, Plaza Vidiella, Parque de los Fogones y el Espacio Modelo, combinando mejoras con la incorporación de nuevo equipamiento recreativo, a nivel deportivo e infantil.

Además, en el Parque Idea Vilariño se proyecta la construcción de un equipamiento comunitario con infraestructura abierta y cerrada para actividades educativas y culturales.

Imagen actual de la Plaza Casavalle junto al render de la plaza tras las obras planteadas por la IMM. Foto: Intendencia de Montevideo.

Qué intervenciones se realizarán en la franja costera y otros espacios públicos

A través del programa Prioridades Ciudadanas, las obras alcanzarán también a las playas del Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Playa Verde y Carrasco. En ese sentido, se proyectan mejoras de iluminación y equipamiento en la zona de Mauá, los Balcones de Rambla Sur, Punta Brava y la Plaza Virgilio, entre otros.

En ese contexto, se destaca la segunda etapa del Parque Mauá. Una obra en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que tuvo su apertura pública en diciembre de 2025 y ahora busca la recuperación de locales interiores para actividades culturales y recreativas.

En paralelo, junto al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Hípica, se impulsará el Parque Hipódromo en el entorno del Hipódromo de Maroñas sobre la avenida Belloni.