Entradas para la Expo Prado 2026: fechas, precios y actividades

Ya se encuentran a la venta las entradas para la Expo Prado 2026 mediante la plataforma tickantel con descuentos, entradas gratuitas y precios promocionales, para una actividad entre el viernes 11 y el domingo 20 de septiembre de 2026.

Se trata de un evento apto para todo público que además posee el beneficio de la entrada gratuita para los menores de hasta 10 años inclusive. Además, los días lunes y martes las personas mayores de 65 años tendrán un precio promocional.

La exposición agropecuaria cuenta con propuestas gastronómicas, shows y entretenimiento además de las características exhibiciones de ovinos, equinos y bovinos, remates y rodeos.

Cuánto cuestan las entradas para la Expo Prado 2026

Según lo establecido en el sitio web de entradas Abitab , los precios para la entrada al predio de la Expo Prado 2026 tendrán un incremento durante los fines de semana.

De lunes a viernes, la entrada tendrá un valor de $350, con la posibilidad de contar con 2x1 con la Tarjeta Club El País. Por su parte, durante los días sábados y domingos, los precios de ingreso al predio alcanzarán los $400.

Por otro lado, el evento cuenta con un 20% de descuento con Santander y BROU, aunque el valor de las tarifas generales podrá tener un aumento en las boleterías físicas del Prado.

Ganado vacuno en la Expo Prado 2025. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Qué actividades se realizarán en la Rural del Prado 2026

La exposición organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), reunirá durante 10 jornadas consecutivas a productores, autoridades del sector ganadero y público general en un encuentro que combinará la presencia de más de 2.000 animales y superará los 650 expositores, además de contar con las tradicionales juras en el ruedo central.

El evento inaugural comenzará el viernes 11 de setiembre de 2026 a las 09:00 horas con la apertura al público.

En la primera jornada destaca la charla "Desregulación y Libertades" a las 10:00 horas en el Galpón de Ventas, a cargo de Claudio Zuchovicki y moderada por el director de El País, Martín Aguirre.

Ruedo Central durante la Expo Prado 2025. Foto: Manuela García Pintos/Archivo El País.

A las 14:00 horas se realizará la inauguración oficial de la Rural del Prado 2026, seguida por la conferencia sobre competitividad impartida a las 16:00 horas por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Durante los primeros días las actividades ecuestres y ovinas ocuparán el protagonismo en el ruedo central, mientras que a partir del martes 15 de setiembre, la atención se trasladará al sector bovino, según aclara la programación oficial del evento .

A su vez, se establece un cierre de actividades el domingo 20 de setiembre con una exhibición de destrezas y especialidades de la Unidad K9 de la Guardia Republicana a partir de las 15 horas en el ruedo central.