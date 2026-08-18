Expo Prado 2026: fechas, novedades y todo lo que se sabe sobre la 121° edición

En un evento organizado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en conjunto con la Intendencia de Montevideo (IMM), se realizó la inauguración de la 121° edición de la Expo Prado 2026, que tendrá lugar del 11 al 20 de setiembre de 2026 en el predio de la Rural.

La presentación contó con la palabra del intendente capitalino Mario Bergara, quien resaltó el trabajo de restauración realizado en los tres pabellones históricos dentro del predio. “Nos permite mirar cien años para adelante” comentó Bergara, destacando que la renovación contó con todos los recaudos patrimoniales necesarios.

Además, el intendente indicó que el predio, perteneciente a la IMM, posee el mejor destino posible “generando instancias que encuentran el campo y la ciudad”.

El evento contó además con la palabra de Rafael Ferber, presidente de ARU, quien durante su discurso agradeció a las autoridades nacionales, actuales y previas, al igual que con las autoridades departamentales.

Lanzamiento de Expo Prado 2026 Foto: Intendencia de Montevideo.

Por otro lado, Rodrigo Granja, director de exposiciones de la ARU, durante su discurso explicó que esta edición contará con la presencia de más de 2.000 animales de más de 40 razas. Mientras que desde el punto de vista comercial, Granja indicó que serán más de 650 expositores los que estarán presentes a lo largo de la exposición.

En ese contexto, y al igual que durante la edición de 2025, la Intendencia de Montevideo presentó su stand dedicado a la visualización y promoción de la actividad rural dentro de la capital. Según lo planteado por el organismo, el objetivo de esta propuesta, radica en resaltar el valor del territorio rural de Montevideo.

Mario Bergara en el lanzamiento de Expo Prado 2026. Foto: Intendencia de Montevideo.

El organismo explica que esto busca dar visibilidad a la producción y a los emprendimientos dentro del departamento, promoviendo la comercialización y el acercamiento a la ciudadanía. “Montevideo nunca pierde de vista que el 60 % del territorio es área rural y que de allí viene el 40% de las frutas y verduras que consumimos los uruguayos todos los días” indicó Mario Bergara.