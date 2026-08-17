Cómo anotarse a la carrera San Felipe y Santiago 2026: precio de las entradas y fecha
Desde el lunes 17 de agosto se encuentran abiertas las inscripciones para la nueva edición de una de las carreras más importantes según el organismo capitalino. Todos los detalles.
La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que a partir del lunes 17 de agosto comenzaron las inscripciones para la carrera de San Felipe y Santiago 2026.
La 31° edición de este evento tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas y contará con su ya tradicional circuito de 10 kilómetros en la zona de la rambla.
Según lo explicado por el organismo capitalino, este evento se trata de la carrera más tradicional que se disputan a nivel nacional. Consolidándose además como uno de los eventos deportivos más emblemáticos dentro del territorio con una convocatoria que crece año a año.
Cómo inscribirse para la San Felipe y Santiago 2026
Aquellos que busquen anotarse dentro de la carrera ya lo pueden hacerlo a través de la plataforma de Tickantel mediante este enlace. El costo de la inscripción será de $1100.
El pago de la inscripción se puede hacer vía web con tarjetas HSBC, Itaú, Santander, Scotiabank, Banco República, Bandes, BBVA, Banque Heritage, OCA, Master y Visa. Mientras que se podrá abonar en efectivo en cualquier sucursal de Redpagos.
Para aquellos corredores que busquen anotarse mediante running teams, la intendencia aclara que las inscripciones estarán disponibles a partir del 1° de setiembre hasta el 15 de setiembre, contando con un 15% de descuento.
Las personas con discapacidad que busquen inscribirse podrán hacerlo de forma totalmente gratuita. Además, existirán cupos sin cupos para estudiantes, los cuales estarán disponibles durante las próximas semanas.
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