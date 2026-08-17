Cómo anotarse a la carrera San Felipe y Santiago 2026: precio de las entradas y fecha

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que a partir del lunes 17 de agosto comenzaron las inscripciones para la carrera de San Felipe y Santiago 2026.

La 31° edición de este evento tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas y contará con su ya tradicional circuito de 10 kilómetros en la zona de la rambla.

Poster de la San Felipe y Santiago 2026 con el slogan de "La carrera de la ciudad". Foto: Intendencia de Montevideo

Según lo explicado por el organismo capitalino, este evento se trata de la carrera más tradicional que se disputan a nivel nacional. Consolidándose además como uno de los eventos deportivos más emblemáticos dentro del territorio con una convocatoria que crece año a año.

Cómo inscribirse para la San Felipe y Santiago 2026

Aquellos que busquen anotarse dentro de la carrera ya lo pueden hacerlo a través de la plataforma de Tickantel mediante este enlace . El costo de la inscripción será de $1100.

El pago de la inscripción se puede hacer vía web con tarjetas HSBC, Itaú, Santander, Scotiabank, Banco República, Bandes, BBVA, Banque Heritage, OCA, Master y Visa. Mientras que se podrá abonar en efectivo en cualquier sucursal de Redpagos.

Guía de talles para la San Felipe y Santiago 2026 Foto: Tickantel

Para aquellos corredores que busquen anotarse mediante running teams, la intendencia aclara que las inscripciones estarán disponibles a partir del 1° de setiembre hasta el 15 de setiembre, contando con un 15% de descuento.

Las personas con discapacidad que busquen inscribirse podrán hacerlo de forma totalmente gratuita. Además, existirán cupos sin cupos para estudiantes, los cuales estarán disponibles durante las próximas semanas.