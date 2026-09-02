Recitales de Plaza Prado 2026: la programación completa, el precio de las entradas y cómo comprarlas

La segunda semana de setiembre llegará acompañada de una nueva edición de la Expo Rural Prado, el tradicional evento agroindustrial que se celebra cada año en las instalaciones de la Rural del Prado. En esta oportunidad, se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 20 de setiembre de 2026.

Además de las actividades ganaderas y la feria, la programación volverá a incluir una serie de recitales que tendrán lugar en Plaza Prado, la sede habitual de los espectáculos musicales de cada edición. La agenda se inaugurará el jueves 10, un día antes de la apertura oficial de la exposición, y abarcará 11 noches consecutivas.

La grilla reunirá propuestas de cumbia, plena, folclore y música tropical. La mayoría de las jornadas contará con dos actuaciones, previstas para las 23.30 y las 00.30, aunque habrá algunas excepciones.

La jornada inaugural, el jueves 10, tendrá a Juanjo Morgade a las 23.30 y a The La Planta a las 00.30. El viernes 11 se presentarán Gabriel Da Rosa y Herederos, mientras que el sábado 12 actuarán VI-EM y La Heroica.

La actividad continuará el domingo 13 con Denis Elías y Enzo y la Sub 21. El lunes 14, los recitales comenzarán una hora antes que en el resto de esas jornadas: Sole Ramírez subirá al escenario a las 22.30 y Anita Valiente lo hará a las 23.30. El martes 15, en esos mismos horarios, se presentarán La Nueva Historia y La Misma Cuadra.

El miércoles 16 será el turno de De la Previa, a las 23.30, y La Penúltima, a las 00.30. La noche del jueves 17 tendrá una única actuación: Chacho Ramos volverá a Plaza Prado para ofrecer un recital desde las 23.30. Se trata de un escenario especialmente ligado a su trayectoria, no solo por su presencia habitual en la programación, sino porque allí también grabó dos discos en vivo.

La recta final comenzará el viernes 18 con Carlos Malo y Martín Piña. El sábado 19 actuarán Franco Augusto y Caracol, mientras que el cierre del domingo 20 estará a cargo de Maxi Álvarez, desde las 23.30, y La Nueva Escuela, a partir de las 00.30.

Las entradas ya están a la venta a través de Abitab, y los precios van de 300 a 1000 pesos; el costo depende de la grilla de cada jornada. El ingreso a Plaza Prado estará permitido únicamente para mayores de 18 años.