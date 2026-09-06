¿Qué pasa si tirás basura donde no debés? Las multas que aplicó la IMM los últimos años

"La gente es sucia", se suele escuchar durante una conversación sobre la limpieza de la ciudad. Porque si bien hay consenso, según las encuestas, de que la Intendencia de Montevideo no ha logrado en los últimos años resolver el problema de la basura, también parece haberlo sobre la cultura de los montevideanos.

Pero, ¿qué hace la intendencia cuando, por ejemplo, un ciudadano tira la basura donde no debe? ¿Y cuando un comercio tira sus residuos en un contenedor de la calle? Según la normativa departamental, algunas infracciones ambientales pueden implicar una sanción de hasta 350 unidades reajustables (UR), poco menos de unos $ 680.000.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, apuesta a un “cambio cultural” y para eso trabaja en dos aspectos. “Se logra con educación ambiental, en donde estamos trabajando mucho, y con sanciones cuando las cosas no funcionan”, dijo a El País.

Herou aseguró que están trabajando en mejorar la normativa. “Eso no quita que apliquemos la que está vigente”.

La historia

Hace diez años, la intendencia empezó a fiscalizar sistemáticamente la gestión de residuos. En 2016 creó el Centro de Monitoreo y Control Ambiental e instaló cámaras en distintos basurales.

A través de estas cámaras se registran incidencias, luego se chequea si implican infracciones a la normativa ambiental y finalmente se identifica quién fue el responsable, explica la intendencia en su respuesta a un pedido de acceso a la información que hizo El País.

La respuesta del departamento de Desarrollo Ambiental incluyó los datos de las sanciones de 2016 en adelante, pero advirtió que sobre el periodo 2016-2023 la información no está “detallada” y que la sistematización que se hizo en su momento no aporta “la totalidad de los datos solicitados” por El País.

Quizás por eso los datos de estos años presentan variaciones tan grandes: en 2016 hubo 133 multas, en 2017 fueron 315, en 2018 hubo 490 y en 2019 se registraron 204. En el año 2020 solo fueron seis y en 2021 no hubo multas -fueron los años más duros de la pandemia por el covid-19. Finalmente, en 2022 volvieron a ser seis y en 2023 fueron 44.

En esos años, según la limitada información de la comuna, las multas implicaron una suma total de casi 9.500 UR, que tomando el promedio anual significaron unos $ 10,7 millones.

Cambio principal La apuesta: un nuevo sistema de recolección El principal cambio que está impulsando la intendencia de Mario Bergara en materia de limpieza es el nuevo sistema de recolección. La comuna capitalina está retirando contenedores de la calle para reemplazarlos por recipientes que van dentro de cada casa o cada cooperativa o complejo de viviendas. La intención es que para el final del periodo se hayan retirado la mitad de los contenedores que están en la vía pública. Este nuevo modelo se aplica en las zonas que lo permitan. En donde hay edificios, se mantendrá el esquema actual, pero con una recolección más frecuente, según el plan de la comuna.

Desde 2024 en adelante, la intendencia tiene la información más ordenada. Gracias a eso, se observa que la cantidad de multas anuales fue mucho más alta que la sistematizada en años anteriores. Se aplicaron 660 multas, con un monto total de 9.605 UR (unos $ 16,4 millones).

Además, se puede distinguir cuáles fueron las infracciones. La gran mayoría, 474, fue por tirar residuos en espacios públicos o terrenos baldíos. La segunda infracción más común, con 81 multas, consistió arrojar residuos domiciliarios en la vía pública. En ambos casos, la fiscalización se realizó por cámaras. Otras fueron registradas presencialmente, como en los tres casos de falta de limpieza en un evento en la vía pública, y también hubo sanciones administrativas (por ejemplo, con infracciones de empresas).

En 2025, Desarrollo Ambiental aplicó 648 multas que se tradujeron en un total de 8.884 UR, es decir, alrededor de $ 16 millones.

El panorama fue similar al año anterior. Hubo 563 casos por tirar basura en espacios públicos o terrenos baldíos y se registraron 30 multas por arrojar residuos no domiciliarios en contenedores. En tanto, las multas por tirar residuos en la vía pública bajaron a ocho. El resto de los casos varían entre distintos tipos de infracciones, registradas tanto por cámaras, por personas o por una vía administrativa.

Además Convivencia también sanciona a aquellos que cometen faltas Más allá del propio departamento de Desarollo Ambiental, hay otra área de la intendencia que registra infracciones a la normativa de residuos: se trata del Servicio de Convivencia Departamental. Así consta en la respuesta al pedido de acceso que hizo El País. En el proceso interno de la respuesta, Desarrollo Ambiental indicó que no contaba con datos de “las inspecciones, constataciones y multas aplicadas por el Servicio de Convivencia Departamental” y sugirió que se les consulte. En tanto, esta unidad compartió una tabla donde se ven las cantidad de incidencias anotadas desde 2019 en adelante. Ese año hubo 323 casos, pero en 2020 más del doble: 673. En 2021 descendieron a 285, en 2022 treparon a 427 y en 2023 se duplicaron hasta 850. En 2024 la cifra se mantuvo en un nivel similar y fue de 877, pero en 2025 volvió a tener una caída a 446 casos. Finalmente, hasta el mes de junio, 2026 cuenta con 297.

¿Y 2026?

El pedido de acceso a la información se realizó el 22 de junio de 2026. Los datos que dio la intendencia sobre este año señalan que hasta ese momento se aplicaron 75 multas, con un monto total de 1.091 UR (unos $ 2 millones). Además, hay 204 multas en proceso.

En mayo de este año la gestión de Mario Bergara comenzó una campaña de mayor fiscalización. El operativo funciona en los municipios A, B, C y CH y se ampliará “a la brevedad” a los otros cuatro.

La comuna instaló cámaras en puntos críticos y se dedicó a informar a los vecinos sobre la normativa. Todavía es pronto para determinar si esta campaña implicará un aumento en la cantidad de sanciones.