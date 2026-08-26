Basura en la playa de Pocitos tras marea baja: la Intendencia de Montevideo limpió la zona

Durante la jornada del martes 25 de agosto los montevideanos que se acercaron a la rambla para disfrutar del feriado notaron una inusual cantidad de basura sobre la playa de Pocitos. Algunos publicaron registros de los residuos en redes sociales, en los que pueden verse plásticos de distintos tamaños, bolsas de nylon, cangrejos, piedras y botellas.

Desde la Intendencia de Montevideo explicaron que esta situación suele darse cuando baja la marea y deja a la vista los residuos que están en la arena. El País registró una imagen en la que se ve la basura recogida contra uno de los muros de la rambla.

La comuna puntualizó que la zona afectada por la marea baja ya fue limpiada.

Hermoso salir a caminar por la Playa Pocitos, eh?



Antes fíjense de tener las vacunas al día. pic.twitter.com/HYHRmf4B50 — AltaFacha (@AltaFachaUy) August 25, 2026

Aparición de elefante marino en la Playa de Pocitos

A mediados de agosto un elefante marino del sur (mirounga leonina) apareció descansando en la playa Pocitos, a la altura de la rambla y Miguel Barreiro.

En ese entonces, ante la presencia del animal, el gobierno departamental solicitó a la población "respetar el vallado perimetral y evitar cualquier tipo de interacción" con él. Esto es; no acercarse, no tocarlo, no intentar alimentarlo, no arrojarle agua y mantener alejadas a las mascotas. Tampoco intentar devolverlo al mar.

Elefante Marino en la playa Pocitos, 10 de agosto de 2026

Intendencia de Montevideo





Tras una denuncia ciudadana, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) monitorea la actividad del elefante marino, mientras que veterinarios de la IMM le realizaron una evaluación sanitaria y constataron que el animal se encuentra en buen estado de salud, sin indicios de lesiones que requieran asistencia.

“Se trata de un macho subadulto de elefante marino del sur, especie que puede alcanzar entre dos y tres toneladas de peso y superar los cuatro metros de longitud. Su condición de subadulto puede identificarse porque su característica trompa se encuentra en desarrollo” detalló la intendencia. Al ser un animal silvestre de “gran porte”, puede reaccionar si se siente amenazado.