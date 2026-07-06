Elefante marino irrumpió en una isla: advierten que podrían sacrificarlo si público "no mantiene distancia"

Un elefante marino con un peso estimado de mil kilogramos irrumpió recientemente en una comunidad costera de Tasmania, al sur de Australia y llamó la atención de decenas de curiosos. El animal, al que los locales llaman cariñosamente Neil, nació en 2020 y desde entonces realiza un par de visitas anuales a la isla.

El Departamento de Vida Salvaje de la isla australiana marcó sus aletas para registrar sus viajes a la isla, que suele hacer para mudar su piel tras pasar largos períodos buscando alimento en el mar.

Estos días, en una de sus visitas, trabajadores de las agencias de conservación marina y otros departamentos gubernamentales han desplegado avisos en algunas vías que alertan sobre la presencia del animal, que suele ser inofensivo para las personas, según informó el medio público australiano ABC.

Tasmania's famous Neil the seal chases down crowd of onlookers pic.twitter.com/3SJTEoNHje — The Sun (@TheSun) July 6, 2026

This person was harrassing me, but Neil the Seal got a little tired midway...



Basically I had to take a nap, because hate is not the answer. Love is.❤️🦭 pic.twitter.com/kskjIu9kRw — Neil the Seal🦭 (@neiltheseal__) July 5, 2026

"Neil the Seal enjoying his time entertaining the audience"



Yes, today I felt the support of the people for my chaotic endeavours. Am I doing too much or should I keep on helping remove these vertically-sticking poles and signs? pic.twitter.com/NNThHQ3qlj — Neil the Seal🦭 (@neiltheseal__) July 5, 2026

El portal indicó este lunes que cerca de 30.000 personas han firmado un documento en el que piden a las autoridades crear zonas restringidas para las visitas de Neil, que goza de popularidad en las redes sociales y pasa cerca de seis semanas en tierra cada vez que sale del mar para descansar.

La petición incluye una propuesta de prohibir a turistas o no residentes de la isla acercarse a las zonas consideradas de hábitat de este elefante marino, que llegará a pesar cuatro toneladas en su vida adulta.

El Departamento de Vida Salvaje estima que unos 12 elefantes marinos tocan tierra en Tasmania cada año y recuerda que las personas no deben tocar estos animales y por el contrario mantenerse a una distancia mínima de 20 metros o de 50 metros si se anda con perros.

ABC dice que "las travesuras" de Neil han atraído a curiosos y a "una audiencia cada vez mayor a nivel mundial en las redes sociales", pero existe el temor de que las autoridades "se vean obligadas a sacrificar" a Neil si el público no mantiene la distancia.

Agencia EFE