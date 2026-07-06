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Elefante marino irrumpió en una isla: advierten que podrían sacrificarlo si público "no mantiene distancia"

El animal llegó a Tasmania, al sur de Australia, para mudar su piel. El elefante marino fue bautizado por los lugareños como Neil y acumula una gran cantidad de seguidores en redes sociales.

El País
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06/07/2026, 15:47
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Elefante marino en Tasmania, Australia.
Elefante marino en Tasmania, Australia.
Foto: captura de pantalla de @neiltheseal__

Un elefante marino con un peso estimado de mil kilogramos irrumpió recientemente en una comunidad costera de Tasmania, al sur de Australia y llamó la atención de decenas de curiosos. El animal, al que los locales llaman cariñosamente Neil, nació en 2020 y desde entonces realiza un par de visitas anuales a la isla.

El Departamento de Vida Salvaje de la isla australiana marcó sus aletas para registrar sus viajes a la isla, que suele hacer para mudar su piel tras pasar largos períodos buscando alimento en el mar.

Estos días, en una de sus visitas, trabajadores de las agencias de conservación marina y otros departamentos gubernamentales han desplegado avisos en algunas vías que alertan sobre la presencia del animal, que suele ser inofensivo para las personas, según informó el medio público australiano ABC.

El portal indicó este lunes que cerca de 30.000 personas han firmado un documento en el que piden a las autoridades crear zonas restringidas para las visitas de Neil, que goza de popularidad en las redes sociales y pasa cerca de seis semanas en tierra cada vez que sale del mar para descansar.

La petición incluye una propuesta de prohibir a turistas o no residentes de la isla acercarse a las zonas consideradas de hábitat de este elefante marino, que llegará a pesar cuatro toneladas en su vida adulta.

El Departamento de Vida Salvaje estima que unos 12 elefantes marinos tocan tierra en Tasmania cada año y recuerda que las personas no deben tocar estos animales y por el contrario mantenerse a una distancia mínima de 20 metros o de 50 metros si se anda con perros.

ABC dice que "las travesuras" de Neil han atraído a curiosos y a "una audiencia cada vez mayor a nivel mundial en las redes sociales", pero existe el temor de que las autoridades "se vean obligadas a sacrificar" a Neil si el público no mantiene la distancia.

Agencia EFE

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