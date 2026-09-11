IMM informó cortes y desvíos en Malvín Norte por obras hasta fines de setiembre

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó sobre un corte de tránsito sobre la calle Isla de Gaspar, en el tramo entre la Rambla Euskal Erria y Menorca, a partir del jueves 10 de setiembre de 2026.

Esto se debe al inicio de trabajos en la reparación vial de la zona del barrio Malvín Norte que se mantendrán durante un aproximado de tres semanas, según lo comunicado por el apartado de Movilidad de la IMM en su cuenta de la red social X .

En ese sentido, la comuna capitalina estableció rutas alternas para los vehículos particulares que transitan por el área.

Por un lado, la circulación que se desplaza desde avenida Italia deberá desviarse por Rambla Euskal Erria, tomar la calle Mataojo, continuar por Mallorca, para luego retomar el trayecto por la calle Isla de Gaspar.

Mientras que aquellos vehículos que se dirijan con destino hacia avenida Italia deberán desviar su trayecto por las calles Espronceda, Azara y Larravide. La situación también abarcará al transporte público de la zona, aunque la comuna capitalina no brindó detalles al respecto.

Otros grandes cortes viales anunciados por la IMM para setiembre

Además de los cortes en la zona de Malvín Norte, la IMM anunció grandes cortes, cambios de sentido y prohibición de estacionamiento en varias calles del barrio Prado. En este caso, las medidas se deben a la celebración de la Expo Prado 2026 en el predio de la Rural.

Allí, las interrupciones totales del tránsito se extenderán desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de setiembre de 2026 en los accesos al predio, afectando los cruces de avenida Buschental con Lucas Obes y Delmira Agustini, así como Atilio Pelossi en sus esquinas con Hugo Balzo y avenida 19 de Abril.