IMM abre inscripciones para un recorrido guiado sin costo: cupos limitados y transporte gratuito
La comuna capitalina habilitó el formulario digital para participar del recorrido dentro de la ciudad. El trayecto cuenta con lugares acotados y no exige requisitos previos.
La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció la apertura de inscripciones para una jornada en el Sitio de la Memoria 300 Carlos, ubicado dentro del Servicio de Material y Armamento del Ejército en la zona de Casavalle.
La actividad tendrá lugar el sábado 12 de setiembre de 2026 con traslado gratuito en ómnibus con un cupo limitado a 40 participantes.
El trayecto contempla la salida en conjunto a las 09:00 horas desde el edificio sede de la Intendencia de Montevideo, ubicado sobre la avenida 18 de Julio 1360, con retorno previsto para las 14:00 horas.
Una vez que el transporte arribe a la entrada del predio militar en la avenida de las Instrucciones 1925, el grupo continuará el ingreso a pie a lo largo de 500 metros hasta alcanzar el Galpón N° 4. Durante la caminata, los asistentes contarán con la orientación de personal especializado y el testimonio directo de sobrevivientes del centro clandestino.
En qué consiste el recorrido y cómo inscribirse al recorrido guiado de la IMM
El espacio fue la sede de las acciones represivas del denominado Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) entre los años 1975 y 1977, en el marco de la persecución ilegal dirigida contra organizaciones opositoras a la dictadura militar, según lo expresado por el organismo capitalino en un comunicado en su sitio web.
A partir de las declaraciones brindadas ante la Justicia por las víctimas, en el año 2012 se logró la identificación y reconocimiento exacto del predio dentro del recinto del Ejército, para ser declarado formalmente como Sitio de Memoria del Pasado Reciente mediante la Ley N° 19.641 promulgada en 2018.
Las personas interesadas en formar parte del contingente deberán completar la ficha de acreditación digital habilitada por la IMM, cuyo plazo de recepción permanecerá abierto hasta el martes 8 de setiembre de 2026.
Además, desde la organización se solicita a los inscriptos concurrir al punto de encuentro con 15 minutos de antelación respecto al horario fijado para la partida del transporte
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