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IMM abre inscripciones para un recorrido guiado sin costo: cupos limitados y transporte gratuito

La comuna capitalina habilitó el formulario digital para participar del recorrido dentro de la ciudad. El trayecto cuenta con lugares acotados y no exige requisitos previos.

El País
El País
03/09/2026, 17:23
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Personas caminando en medio de un parque.
Personas caminando en medio de un parque.
Foto: Intendencia de Montevideo.

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció la apertura de inscripciones para una jornada en el Sitio de la Memoria 300 Carlos, ubicado dentro del Servicio de Material y Armamento del Ejército en la zona de Casavalle.

La actividad tendrá lugar el sábado 12 de setiembre de 2026 con traslado gratuito en ómnibus con un cupo limitado a 40 participantes.

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El trayecto contempla la salida en conjunto a las 09:00 horas desde el edificio sede de la Intendencia de Montevideo, ubicado sobre la avenida 18 de Julio 1360, con retorno previsto para las 14:00 horas.

Una vez que el transporte arribe a la entrada del predio militar en la avenida de las Instrucciones 1925, el grupo continuará el ingreso a pie a lo largo de 500 metros hasta alcanzar el Galpón N° 4. Durante la caminata, los asistentes contarán con la orientación de personal especializado y el testimonio directo de sobrevivientes del centro clandestino.

Personas caminando en medio de un parque.
Personas caminando en medio de un parque.
Foto: Intendencia de Montevideo.

En qué consiste el recorrido y cómo inscribirse al recorrido guiado de la IMM

El espacio fue la sede de las acciones represivas del denominado Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) entre los años 1975 y 1977, en el marco de la persecución ilegal dirigida contra organizaciones opositoras a la dictadura militar, según lo expresado por el organismo capitalino en un comunicado en su sitio web.

A partir de las declaraciones brindadas ante la Justicia por las víctimas, en el año 2012 se logró la identificación y reconocimiento exacto del predio dentro del recinto del Ejército, para ser declarado formalmente como Sitio de Memoria del Pasado Reciente mediante la Ley N° 19.641 promulgada en 2018.

Personas caminando al lado de ómnibus.
Personas caminando al lado de ómnibus.
Foto: Canva.

Las personas interesadas en formar parte del contingente deberán completar la ficha de acreditación digital habilitada por la IMM, cuyo plazo de recepción permanecerá abierto hasta el martes 8 de setiembre de 2026.

Además, desde la organización se solicita a los inscriptos concurrir al punto de encuentro con 15 minutos de antelación respecto al horario fijado para la partida del transporte

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