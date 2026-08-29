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El nuevo servicio de WhatsApp de la IMM para saber cuándo pasa el camión de basura por el barrio Capurro

El organismo capitalino presentó la incorporación de una nueva herramienta tecnológica al sistema de limpieza con el objetivo de facilitar el acceso y mejorar la calidad del servicio.

El País
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29/08/2026, 17:04
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Recolección de basura en Montevideo
Recolección de basura en Montevideo.
Foto: IMM

El sábado 29 de agosto de 2026, la Intendencia de Montevideo (IMM) presentó la nueva vía de comunicación para el servicio de recolección de basura que se comenzará a implementar en el barrio Capurro.

La presentación se realizó en el Club Capurro y estuvo a cargo de Leonardo Herou, director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM.

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Esta herramienta consiste en un sistema basado en la geolocalización, que permitirá enviar notificaciones a los usuarios a través de WhatsApp informando acerca de la proximidad de los vehículos recolectores de residuos mezclados y materiales reciclables.

Según lo planteado por la comuna, la incorporación de innovación tecnológica forma parte de la transformación del sistema de limpieza con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

Leonardo Herou, director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM, en la presentación de Alerta Camión en el Club Capurro.
Leonardo Herou, director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM, en la presentación de Alerta Camión en el Club Capurro.
Foto: Intendencia de Montevideo.

Alerta Camión, la herramienta que implementa el programa Hogares Sustentables

Esta nueva vía de comunicación forma parte del programa Hogares Sustentables, que busca transformar el modelo de la gestión de los residuos en la capital, promoviendo la economía circular y la clasificación de residuos en hogares particulares, cooperativas y complejos de viviendas.

En su primera etapa, Alerta Camión se comenzó a implementar en el barrio Malvín a partir del mes de julio, zona que cuenta con contenedores intradomiciliarios, a los que ahora se suma el barrio Capurro.

La iniciativa busca mejorar la coordinación entre los hogares y los servicios. Pretende generar un sistema de recolección más ordenado, cercano y eficiente, según indica el comunicado de la Intendencia de Montevideo. Remarca que el objetivo del programa no se centra exclusivamente en la limpieza, sino también en la recuperación de espacios y en la creación de condiciones para sostener los cambios realizados. Para ello, la comuna señala que se requieren servicios públicos sólidos y una presencia permanente en todos los barrios.

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