Comenzó a funcionar un nuevo semáforo en un cruce importante de Montevideo: mirá en qué punto está ubicado
La Intendencia de Montevideo (IMM) puso en funcionamiento el cruce semafórico a partir de este martes 1 de setiembre. Se trata de un semáforo de dos fases.
La división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM) confirmó que desde este martes 1 de setiembre de 2026 comenzó a funcionar un nuevo semáforo en una de las avenidas más transitadas de Montevideo.
El cruce semafórico se ubica en la intersección de Bv. Batlle y Ordóñez y Arechavaleta, punto que queda ubicado en el barrio Aires Puros.
Según el boletín de movilidad que la IMM publica diariamente, la instalación de este semáforo responde a motivos de seguridad vial del cruce para peatones y vehículos en esta avenida montevideana.
Se trata de un semáforo de dos fases que será controlado de manera centralizada a través del Centro de Gestión de Movilidad del gobierno departamental.
IMM también anunció nuevas paradas de ómnibus
El departamento de Movilidad de la IMM también anunció recientemente la habilitación de tres nuevas paradas de transporte público a partir de los últimos días de agosto.
La medida tiene como principal objetivo mejorar el acceso del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) para quienes viven en las zonas norte y noroeste de la capital.
En primer lugar, se encuentra la parada ubicada en Camino Coronel Raíz, entre Camino Osvaldo Rodríguez y Ruta Nacional 102 Wilson Ferreira Aldunate, perteneciente al barrio Colón. Consistirá en dos paradas disponibles para el transporte público, una disponible por cada acera, donde pasará la línea 150 Ciudadela o La Pilarica, dependiendo del sentido de la circulación.
También se instaló una nueva parada ubicada en la calle Luis Caviglia, entre Camino General Leandro Gómez y Bulevar Aparicio Saravia, en el barrio 17 de Junio. En este caso, la implementación será solo para la acera suroeste, y contará con la línea L9 con destino a Intercambiador Belloni - Villa Farré.
Por último, en Bulevar Aparicio Saravia, entre Julio César Michielli y Francisco Hordeñana, en el barrio de Punta de Rieles, se estableció una nueva parada para ómnibus en la acera norte. Ahí parará la línea 100, hacia a Plaza España.
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