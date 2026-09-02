Comenzó a funcionar un nuevo semáforo en un cruce importante de Montevideo: mirá en qué punto está ubicado

La división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM) confirmó que desde este martes 1 de setiembre de 2026 comenzó a funcionar un nuevo semáforo en una de las avenidas más transitadas de Montevideo.

El cruce semafórico se ubica en la intersección de Bv. Batlle y Ordóñez y Arechavaleta, punto que queda ubicado en el barrio Aires Puros.

Según el boletín de movilidad que la IMM publica diariamente, la instalación de este semáforo responde a motivos de seguridad vial del cruce para peatones y vehículos en esta avenida montevideana.

Se trata de un semáforo de dos fases que será controlado de manera centralizada a través del Centro de Gestión de Movilidad del gobierno departamental.

Semáforo en Montevideo. Foto: Intendencia de Montevideo.

IMM también anunció nuevas paradas de ómnibus

El departamento de Movilidad de la IMM también anunció recientemente la habilitación de tres nuevas paradas de transporte público a partir de los últimos días de agosto.

La medida tiene como principal objetivo mejorar el acceso del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) para quienes viven en las zonas norte y noroeste de la capital.

En primer lugar, se encuentra la parada ubicada en Camino Coronel Raíz, entre Camino Osvaldo Rodríguez y Ruta Nacional 102 Wilson Ferreira Aldunate, perteneciente al barrio Colón. Consistirá en dos paradas disponibles para el transporte público, una disponible por cada acera, donde pasará la línea 150 Ciudadela o La Pilarica, dependiendo del sentido de la circulación.

También se instaló una nueva parada ubicada en la calle Luis Caviglia, entre Camino General Leandro Gómez y Bulevar Aparicio Saravia, en el barrio 17 de Junio. En este caso, la implementación será solo para la acera suroeste, y contará con la línea L9 con destino a Intercambiador Belloni - Villa Farré.

Parada de ómnibus en Montevideo. Foto: Juan Manuel Ramos/archivo El País

Por último, en Bulevar Aparicio Saravia, entre Julio César Michielli y Francisco Hordeñana, en el barrio de Punta de Rieles, se estableció una nueva parada para ómnibus en la acera norte. Ahí parará la línea 100, hacia a Plaza España.