Vacaciones de primavera en el Espacio Modelo: IMM presenta agenda con espectáculos y deportes gratuitos

La Intendencia de Montevideo (IMM) presentó la grilla completa de propuestas recreativas, artísticas y deportivas que se desarrollarán en el Espacio Modelo durante las vacaciones de primavera.

Las actividades comenzarán el lunes 21 y se extenderán hasta el domingo 27 de setiembre de 2026, con acceso libre y gratuito para niñas, niños, jóvenes y público en general dentro del recinto ubicado en la calle Cádiz 3280.

La programación del espacio polifuncional abarca una agenda diaria que incluye obras de teatro, títeres, espectáculos de magia, shows de circo y presentaciones musicales a cargo de artistas como Encanto al Alma, Wakala y Letu Ruibal.

Según lo comunicado por el organismo capitalino, a la oferta cultural se suman talleres de cocina, creación de juguetes, estimulación sensorial, slime y arte, junto a espacios lúdicos dirigidos a la primera infancia de 0 a 3 años.

Actividades recreativas con bicicletas y monopatines en el Espacio Modelo. Foto: Intendencia de Montevideo.

Además, el evento permitirá el ingreso con mascotas con correa fuera del área de juegos infantiles. Mientras tanto, se detalla las líneas de transporte urbano que circulan cercanas al predio lo harán por las avenidas Dámaso Antonio Larrañaga (71, 192, 328, 330), José Batlle y Ordóñez (2, 145), Luis Alberto de Herrera (181, 185, 186, 404) y la calle Eduardo Canstatt (79, 144)

Cómo inscribirse y qué deportes se podrán practicar durante la semana

Si bien la entrada al predio y el acceso a los eventos es libre y sin costo, parte de las dinámicas de la grilla cuentan con límites de participación. Los espacios lúdicos para la primera infancia (de 0 a 3 años), como el Espacio PIM y los espectáculos "Ovillo de grillos" y "El ovillo de lana", exigen una reserva previa de lugar mediante inscripción por agenda web .

Por otro lado, la amplia oferta de talleres formativos y creativos no requiere trámite en línea, pero mantendrá cupos limitados que se otorgarán por estricto orden de llegada al lugar de la actividad.

Multitud de niños y familias realizando actividades recreativas en el Espacio Modelo. Foto: Intendencia de Montevideo.

Entre estas propuestas se destacan las instancias diarias de Taller Cocina Uruguay, la clase de "Crea tu propio juguete" para niños de 3 a 12 años, el espacio sensorial y de slime, las jornadas de "Miniartistas", el "Rincón creativo" y el taller lúdico circense del fin de semana.

En materia deportiva, la comuna capitalina detalló que el programa abarcará prácticas asistidas de escuela de básquetbol, pista de skate, clases de karate, vóley, ajedrez, tenis de mesa, escuelas de BMX y disciplinas inclusivas como básquetbol y taekwondo. Para participar de las propuestas deportivas, las personas interesadas se inscribirán directamente en el momento con los docentes a cargo.