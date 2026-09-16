Imputaron por tentativa de femicidio al joven que apuñaló a una estudiante en la Facultad de Medicina

La Justicia imputó este miércoles al joven de 19 que apuñaló a una compañera de clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), el pasado 1° de setiembre.

Según explicó el fiscal del caso, Luis Pacheco, en una rueda de prensa a la salida de la audiencia, el delito imputado fue "femicidio en grado de tentativa".

"¿Por qué femicidio y por qué tentativa? Por las características del hecho, del arma empleada, del número de puñaladas recibidas por la víctima y por las zonas vitales, se desprende una intención de dar muerte", subrayó Pacheco.

El magistrado también explicó que se tipifica femicidio cuando hay móviles de "odio, desprecio, menosprecio y cuando la víctima es una mujer".

"De acuerdo a las evidencias reunidas, todos estos elementos están presentes en este caso", añadió.

En cuanto a las medidas cautelares, se le dispuso al joven una prisión preventiva por 180 días. "La pena definitiva va a venir cuando se cumplan las etapas del proceso", subrayó Pacheco.

Los primeros 30 días de la prisión preventiva serán cumplidos por el joven en el Hospital Vilardebó "por recomendación de los psiquiatras forenses", acotó el magistrado.

Pacheco reconoció que el joven es imputable ya que es "capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos".

El agresor recibió el alta el lunes de la clínica psiquiátrica donde estaba internado y posteriormente fue detenido por la Policía. El Instituto Técnico Forense trabajó en las pericias psiquiátricas al joven, cuyos resultados fueron entregados a la Fiscalía para la acusación.

El trasfondo de la agresión

Según pudo saber El País, el joven agresor conoció a la víctima en el centro de estudios. Allí, el ahora imputado intentó reiteradas veces invitar a salir a la joven, cuyas respuestas siempre fueron negativas.

Posteriormente, se obsesionó con ella y la empezó a seguir en redes sociales. Ademas, el joven tenía la actitud de aislarla de sus compañeros.

El día de la agresión, el ahora imputado le pidió a la joven para hablar a solas y que sus amigos se vayan. Es en ese momento que la víctima fue atacada.

La pericia psiquiátrica realizada al joven arrojó como resultado que es imputable y consciente de sus actos, pero no posee total control para autodeterminarse.

Las denuncias realizadas por los alumnos del liceo de Salinas, al que joven asistió, sirvieron para probar el "odio" hacia las mujeres.

Sumario al agresor en la Udelar

El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela,volvió a referirse este martes al intento de femicidio en la Facultad de Medicina (FMED), y los distintos procesos tanto administrativos como legales que están en curso. Una posibilidad es la expulsión del agresor.

El rector dijo en rueda de prensa que el tema se trató en la reunión que mantuvo con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Según explicó, la universidad está tramitando un sumario administrativo contra el joven agresor. Luego de la investigación interna, que implica la declaración de los implicados, “se toma una decisión que puede ser muy variada, pero podría llegar a la pérdida de calidad de estudiante".

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, en reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia

Cancela añadió que desde la casa de estudios se está apoyando a la víctima y a su familia en su recuperación física y emocional. También se le ofreció ayuda jurídica.

Además comentó que se generaron "denuncias adicionales" luego de lo ocurrido en la FMED. Por ejemplo, se está cursando un sumario en la Facultad de Derecho por una denuncia de acoso sexual en la carrera de Traductorado.

Consultado sobre si existió con Orsi una conversación sobre medidas de prevención, Cancela dijo que es necesario trabajar para un “cambio cultural”.

Manifestación en la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

Pasa por la detección temprana, la posibilidad de que cuando haya actitudes que se puedan ver como fuera de lugar, pueda haber una intervención también desde los docentes y desde los equipos técnicos”, explicó.

Reiteró que al momento no se está pensando en nuevas medidas para el control de acceso, dado que “lamentablemente esto que pasó adentro del edificio universitario podía haber pasado afuera”. Ejemplificó con el caso de la estudiante de Veterinaria, que fue asesinada por un hombre en su pareja en el lugar de trabajo.

“La forma de cambiar esta situación no pasa por que alguien entre o no con un arma en un lugar, sino que pasa realmente por las posibilidades de apoyo a las personas que sufren este tipo de situaciones y la prevención temprana”, cerró.