Medicina implementa grupo de "referentes de cercanía" a quienes acudir ante casos de violencia y acoso

La Facultad de Medicina (FMED) de la Universidad de la República (Udelar) resolvió implementar desde este lunes un “Equipo de Referentes de Cercanía” en sus instalaciones, tras la agresión de un estudiante —que permanece internado en una clínica psiquiátrica— contra una compañera de clase, que se investiga como intento de femicidio.

La nueva figura busca generar una “presencia accesible”, para que estudiantes, funcionarios y docentes, puedan contar con “personas identificables a quienes recurrir ante una inquietud, una situación de acoso, experimentada o presenciada, tanto en ámbitos presenciales como virtuales, o cuando necesiten conocer qué recursos institucionales se encuentran disponibles", señala la propuesta aprobada el viernes por el Consejo de FMED, a la que accedió El País.

La medida se fundamentó en que las situaciones de violencia, acoso y discriminación "pueden presentarse en los distintos espacios y actividades de la vida universitaria", por lo que su "prevención" requiere, además de los mecanismos institucionales especializados, la "construcción de una red capaz de facilitar el acceso temprano a la información y a los recursos existentes", se indicó.

Los referentes de cercanía “no sustituyen, ni duplican” las funciones de los equipos especializados, sino que tienen como cometido central “facilitar el primer acceso a las herramientas institucionales, promoviendo una respuesta temprana y adecuada y, cuando corresponda, orientando hacia los ámbitos competentes”, se agregó.

Este grupo, que trabajará en coordinación con el Equipo Técnico de la Facultad de Medicina y la Comisión de Género, está conformado por personas de los diferentes órdenes (docente, estudiantes, egresados y funcionarios), quienes deben ser “accesibles e identificables dentro de los ámbitos cotidianos” de la FMED.

Entre sus funciones, los “referentes de cercanía” deberán “recibir consultas, incluso cuando la persona no haya decidido realizar una denuncia formal”, así como “brindar una primera escucha y orientación, sin emitir juicios ni realizar una valoración investigativa de los hechos”, se puntualizó en la propuesta aprobada por FMED.

Dichos referentes deberán “orientar y, cuando la persona lo solicite, acompañar el acceso a los mecanismos institucionales correspondientes”, así como “mantener la debida confidencialidad y reserva” de los casos, “contribuir a la prevención y detección temprana de situaciones de violencia, acoso y discriminación”, y participar en las instancias de “formación, actualización, coordinación y supervisión” que se establezcan, entre otras funciones.

La propuesta además detalló cuáles son las funciones que no deberán realizar los referentes. Estos son “investigar los hechos o realizar indagaciones destinadas a determinar su veracidad”, “determinar responsabilidades”, o “sustituir las funciones del Equipo Técnico especializado ni de la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación (Ucvad)”.

Tampoco será su cometido “realizar intervenciones psicológicas, jurídicas o de otra naturaleza especializada”, “decidir por la persona afectada el curso de acción que deberá seguir”, “recibir denuncias formales”, o “realizar mediaciones o intervenciones que puedan interferir con los procedimientos institucionales establecidos”.