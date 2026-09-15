Sumario determinará posibilidad de expulsión para agresor de estudiante en Medicina, dijo rector de la Udelar

El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, volvió a referirse este martes al intento de femicidio en la Facultad de Medicina (FMED), y los distintos procesos tanto administrativos como legales que están en curso. Una posibilidad es la expulsión del agresor.

El agresor de 19 años, que el 1° de setiembre apuñaló a una compañera de clase, ya fue dado de alta el lunes en la clínica psiquiátrica donde estaba internado y detenido por la Policía.

El Instituto Técnico Forense está trabajando en las pericias psiquiátricas al joven, cuyos resultados espera la Fiscalía para la acusación a presentar este miércoles en la audiencia de formalización.

Sumario al agresor

El rector dijo en rueda de prensa que el tema se trató en la reunión que mantuvo en las últimas horas con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Según explicó, la universidad está tramitando un sumario administrativo contra el joven agresor. Luego de la investigación interna, que implica la declaración de los implicados, “se toma una decisión que puede ser muy variada, pero podría llegar a la pérdida de calidad de estudiante".

Cancela añadió que desde la casa de estudios se está apoyando a la víctima y a su familia en su recuperación física y emocional. También se le ofreció ayuda jurídica.

Además comentó que se generaron "denuncias adicionales" luego de lo ocurrido en la FMED. Por ejemplo, se está cursando un sumario en la Facultad de Derecho por una denuncia de acoso sexual en la carrera de Traductorado.

Consultado sobre si existió con Orsi una conversación sobre medidas de prevención, Cancela dijo que es necesario trabajar para un “cambio cultural”.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, en reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia

“Pasa por la detección temprana, la posibilidad de que cuando haya actitudes que se puedan ver como fuera de lugar, pueda haber una intervención también desde los docentes y desde los equipos técnicos”, explicó.

Reiteró que al momento no se está pensando en nuevas medidas para el control de acceso, dado que “lamentablemente esto que pasó adentro del edificio universitario podía haber pasado afuera”. Ejemplificó con el caso de la estudiante de Veterinaria, que fue asesinada por un hombre en su pareja en el lugar de trabajo.

“La forma de cambiar esta situación no pasa por que alguien entre o no con un arma en un lugar, sino que pasa realmente por las posibilidades de apoyo a las personas que sufren este tipo de situaciones y la prevención temprana”, cerró.

Ocupación de la Facultad de Medicina tras la agresión a una estudiante. Foto: Ignacio Sánchez.

Policía asesora a la Udelar

La semana pasada el Consejo Directivo Central de la Universidad, resolvió, además de la suspensión de clase por varios días -que ya retornaron a la actividad normal- realizar “ actividades de reencuentro, intercambio y reflexión ”.

También se encomendó a los servicios universitarios planificar “acciones inmediatas” contra este tipo de violencia mientras se elabora un plan institucional, y se resolvió profundizar la participación en la construcción del “Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia Basada en Género 2026-2030" con otras instituciones.

Por su parte, el Ministerio del Interior informó este lunes que la Jefatura departamental está asesorando al Decanato y estudiantes de la FMED en temas de seguridad, al mismo tiempo que continúa investigando las circunstancias del intento de femicidio en coordinación con la Fiscalía.

Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. Foto: Ministerio del Interior

Por un lado, se elabora un informe junto a la Policía Comunitaria para realizar “recomendaciones específicas” pensadas para los espacios universitarios. Por otro, la Dirección Especializada en Violencia Doméstica y de Género está colaborando en la revisión de los protocolos existentes y de la ordenanza de la Udelar para abordar situaciones de violencia basada en género.

También se elaboraron materiales audiovisuales y “próximamente” la Jefatura realizará talleres para estudiantes, docentes y funcionarios en general, para difundir las herramientas de acceso a la Justicia a través de la Policía y compartir formas de actuar en estos casos.