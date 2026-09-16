Inumet pronostica un salto de siete grados en la temperatura: se vienen cuatro días de aumento

El pronóstico del tiempo marca que el frío tendrá este miércoles su último día. La temperatura máxima dará un salto brusco el jueves y subirá siete grados en Montevideo, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Para la capital y el área metropolitana Inumet señala este miércoles una mínima de 6° y una máxima de 13°, con un proceso gradual de disminución de la nubosidad. El jueves la mínima será de 5° y la máxima de 20° con cielo claro a la tarde. El viernes habrá entre 8° y 19°, marcando la tendencia de los próximos días: mañanas frescas y tardes templadas, tiempo típicamente primaveral.

El fin de semana no solo retomará la senda de ascenso en la temperatura máxima sino que la mínima también subirá. El sábado se esperan 10° y 21° y el domingo 14° y 21°. El lunes la tendencia cambia: si bien la temperatura seguirá agradable, entre 12° y 18°, comenzará un descenso y no se descartan lluvias.

En el norte del país, así como en el centro, se espera que el fin de semana la temperatura alcance 25° de máxima.

El pronóstico de Mario Bidegain para el fin de semana

El meteorólogo Mario Bidegain, consultado por El País, aseguró que no se tratará de un veranillo sino simplemente de "tiempo primaveral" en medio de un invierno crudo con temperatura por debajo de lo normal.

Señaló que hay un "pronóstico de ascenso de temperaturas para el fin de semana" y que las máximas llegarán a 24° o 25° tanto el sábado como el domingo. Para el lunes se espera el regreso de las lluvias.

No obstante, el meteorólogo no califica este fenómeno como un veranillo porque "tendrían que ser tres o más días" con temperaturas fuera de lo normal, "cosa que no se cumplirá". A su entender será simplemente un "tiempo primaveral entre jueves y domingo, con buen brillo solar".

Tal vez se note un contraste con lo que ha sido el invierno, porque "venimos de muy bajas temperaturas en agosto y en los primeros 15 días de setiembre", con un promedio de dos grados por debajo de lo normal. "Por ello nos impacta más superar las temperaturas máximas diarias de 20°C", señaló.

Pescadores con cañas al atardecer en la rambla Sur de la ciudad de Montevideo, puesta del sol sobre el Río de la Plata. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

En su cuenta de X publicó un pronóstico del modelo GFS y manifestó: "Hace mucho tiempo que no teníamos un pronóstico de anomalías positivas de temperaturas máximas sobre Argentina y Uruguay".

Hace mucho tiempo que no teníamos un pronóstico de anomalías positivas de temperaturas máximas sobre #Argentina y #Uruguay. Este es el pronóstico del #GFS desde MIE16 al LUN21 septiembre sobre Sudamérica. Disfruten las temperaturas primaverales ! pic.twitter.com/UV8yTKplce — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 15, 2026

Al mismo tiempo compartió una gráfica que muestra los "desvíos negativos" de temperatura en los últimos 30 días.