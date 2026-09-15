El pronóstico para el miércoles 16 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana miércoles el clima en Uruguay tendrá una jornada fría al inicio y más templada hacia la tarde, con un rango térmico nacional que irá de 0°C a 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana clara a algo nubosa, con formación de neblina y bancos de niebla, además de probables heladas agrometeorológicas; los vientos soplarán del este a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo continuará claro a algo nuboso y el viento rotará al noreste, con intensidad de 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa, con neblinas y bancos de niebla, así como heladas agrometeorológicas; los vientos serán del sureste y este, de 10-30 km/h. En la tarde y la noche, el cielo pasará a claro y algo nuboso, con neblinas y viento del noreste y este a 10-30 km/h, con mínima de 3°C y máxima de 19°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso, probables heladas agrometeorológicas y vientos del sector este de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán con cielo claro a algo nuboso y viento del este al noreste, también de 10-30 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 18°C.

En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana clara a algo nubosa, con neblinas y heladas, mientras los vientos soplarán del sureste al este a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá claro a algo nuboso y el viento será del este al noreste, con intensidad de 10-30 km/h, con mínima de 0°C y máxima de 16°C.

Nubes, clima, nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas, bancos de niebla y heladas; los vientos irán del sector sur al sector este a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo quedará claro a algo nuboso, persistirán neblinas y el viento soplará del este al noreste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h, con mínima de 0°C y máxima de 16°C.

En Punta del Este, el día comenzará con disminución de nubosidad y vientos del sureste de 10-30 km/h. En la tarde y la noche, el cielo estará claro a algo nuboso, con bajas temperaturas y viento del sureste al noreste de 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 12°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá disminución de nubosidad, bajas temperaturas y probables heladas agrometeorológicas, con vientos del sector este de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo se presentará claro a algo nuboso y el viento soplará del este al noreste a 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.