Qué fecha cae el Día de los Maestros 2026: no habrá clases durante esa jornada en Uruguay

El próximo martes 22 de setiembre de 2026 se celebrará el Día del Maestro en Uruguay. Esta jornada, considerada feriado dentro del rubro, se centra en homenajear la tarea desarrollada por los profesionales dedicados a la formación de niños y adolescentes.

Al coincidir de manera directa con las vacaciones de primavera fijadas por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), no trabajarán los docentes, maestros y profesores del sistema educativo, al tiempo que tampoco tendrán clases ni actividad académica los estudiantes de todo el país.

El asueto correspondiente a esta fecha conmemorativa se desarrollará al mismo tiempo que el receso del mes de setiembre aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen).

Este período de descanso se extenderá desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de setiembre de 2026 inclusive, alcanzando a los centros de Educación Inicial, Primaria, Educación Básica Integrada (EBI) y Educación Media Superior (EMS) tanto en liceos como en escuelas técnicas.

Además, se trata del último corte vacacional oficial previo a la culminación del año lectivo.

Niños con túnica blanca y mochilas llegando a una escuela con sus maestras esperando en la puerta. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Desde cuándo se celebra el Día del Maestro en Uruguay

La conmemoración del Día del Maestro en la educación pública y privada uruguaya quedó establecida formalmente en 1939 mediante una resolución del entonces Consejo de Educación Primaria y Normal, organismo conocido actualmente como Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip).

A diferencia de otras fechas celebradas a nivel nacional, esta jornada se mantiene como un asueto específico enfocado en el reconocimiento hacia la comunidad educativa nacional.

A nivel internacional, los intentos por unificar la celebración de la labor docente se remontan a comienzos del siglo XX.

Maestra con alumnos en una escuela. Foto: Archivo El País

Según registra la ANEP en su sitio web oficial, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas realizada en Panamá en el año 1943, se propuso fijar un día común para el continente.

Fue algunos años más tarde, en 1994, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes. Sin embargo, en la actualidad, cada país de la región conserva su propia fecha para realizar esta celebración.