Un club de baby fútbol de La Teja estrena focos LED e inaugura proyecto de la IMM para renovar 100 predios

La Intendencia de Montevideo (IMM) realizó la inauguración de la primera obra del programa Salí Jugando. Se trata de la implementación de iluminación LED en la cancha de Los Magos, ubicada en la calle Del Cid 490, en el barrio de La Teja.

La presentación oficial contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien señaló que el proyecto busca que “las familias puedan venir con seguridad”.

El acto realizado en la noche del miércoles 9 de setiembre de 2026, contó además con la presencia de Viviana Repetto, secretaria general de la IMM, Claudio Visillac, director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Margarita Thove, directora de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud y otras autoridades del gobierno departamental.

Según lo explicado por administración capitalina, las obras permitieron instalar 16 columnas, que permitieron la colocación de cableado para la implementación de luminarias LED.

Cancha de baby fútbol en Montevideo iluminada durante la noche. Foto: Intendencia de Montevideo.

En qué consiste el programa Salí Jugando de la IMM

La iniciativa, lanzada por parte de la intendencia en marzo de 2026, busca democratizar el acceso al deporte infantil mediante el fortalecimiento de las diferentes infraestructuras involucradas.

Este proyecto prevé una inversión superior a los $150 millones de pesos con el objetivo de lograr que el 45% de las canchas de baby fútbol cuenten con césped sintético, y otras obras de acondicionamiento como baños, vestuarios y otros espacios.

Pelotas durante una práctica de baby fútbol en la noche. Foto: Canva.

El programa cuenta con la participación de la comuna en conjunto con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Secretaría Nacional del Deporte, y durante el 2026 ha beneficiado a cerca de 100 clubes de baby fútbol y colectivos barriales en la capital, alcanzando un total de 164 intervenciones.

Estas obras abarcaron un total de 44 barrios, distribuidos en 8 municipios, logrando un alcance que ya supera los 10.700 niños.