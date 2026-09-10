Expo Prado 2026: desvíos de ómnibus y cambios en el tránsito se aplicarán desde este viernes 11

La Intendencia de Montevideo (IMM) implementará un operativo de movilidad especial con motivo de la 121º edición de la Expo Prado. Este incluirá cortes de calle, flechamientos provisorios, prohibiciones de estacionamiento y modificaciones en las líneas de transporte público.

Las interrupciones de tránsito se extenderán desde el viernes 11 hasta el domingo 20 de setiembre de 2026 en los accesos al predio ferial, afectando las cruces de avenida Buschental con Lucas Obes y Delmira Agustini, así como Atilio Pelossi en sus esquinas con Hugo Balzo y avenida 19 de Abril.

Qué líneas de transporte público se verán afectadas por la Expo Prado 2026

En lo que respecta a las modificaciones en el transporte público, los desvíos de las líneas de ómnibus funcionarán exclusivamente en el horario de 12:00 a 20:00 durante los fines de semana del sábado 12, domingo 13, sábado 19 y domingo 20 de setiembre de 2026.

El plan abarca a los recorridos 17, 76, 125, 127, 128, 130, 137, 181, 183, 306, 370, 409, 427, 494, 526, 546, 582, G y L28, los cuales utilizarán las paradas oficiales de las vías alternas junto con un punto provisorio en la intersección de Atilio Pelossi y avenida Buschental.

A su vez, el organismo capitalino aclara que durante las jornadas hábiles las unidades mantendrán sus rutas habituales.

Qué calles cambiarán de sentido y dónde estará prohibido estacionar

El esquema de circulación dispuesto por la comuna capitalina establece el flechamiento de:

Calle Lozano (de Lucas Obes a Avenida Agraciada).

Hermanos Ruíz (de Adolfo Berro a Lucas Obes).

Martín Irigoitia (de Avenida 19 de Abril a Avenida Buschental).

Gaetán (de Avenida Buschental a Avenida 19 de Abril).

Valdense (desde Aiguá hacia Avenida 19 de Abril).

A su vez, las autoridades recordaron que la calle Lugano permanece flechada desde Avenida 19 de Abril hacia Lucas Obes.

Vista aérea de la Expo Prado. Foto: Archivo El País.

Para agilizar la fluidez vehicular durante el desarrollo de la muestra agroindustrial, regirá la prohibición de estacionar en: la acera de la rural sobre

Avenida 19 de Abril entre Atilio Pelossi y Lucas Obes.

Lucas Obes entre Avenida Buschental y Avenida 19 de Abril.

Atilio Pelossi entre Hugo Balzo y Avenida Buschental.



La restricción también abarcará la acera del arroyo Miguelete en la calle Hugo Balzo, entre Atilio Pelossi y avenida Luis Alberto de Herrera.

Asimismo, según lo planteado por el comunicado de la intendencia, la Unidad de Cuidadores de Vehículos de la comuna desplegará personal registrado e identificado con chalecos y carné sobre las inmediaciones del predio rural de 10:00 a 20:00 horas durante todos los días del evento.

Coincidencia con el partido Wanderers vs. Nacional en el Parque Viera

Durante el segundo día de actividad de la Expo Prado 2026, se añadirá la disputa del encuentro entre Wanderers y Nacional en el Parque Viera. Será en la tarde del sábado 12 de setiembre, a partir de las 16:30 horas.

En ese contexto, la Comisión de Seguridad aprobó el escenario, lindero a la exposición, que horas más tarde fue confirmado por la Mesa Ejecutiva de la AUF. Sin embargo, se estableció que para esta ocasión en particular la parcialidad visitante tendrá un aforo reducido a raíz del evento que se realizará en la Rural, por lo que los hinchas tricolores recibirán un total de 3.100 entradas.

Tribuna Obdulio Varela del Parque Viera. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo se llevará a cabo el operativo en la zona y si a raíz del espectáculo futbolístico las medidas tomadas por la comuna tendrán alguna modificación particular.