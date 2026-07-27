IMM mejorará la infraestructura de 96 clubes de baby fútbol con una inversión millonaria: los beneficiarios
La Intendencia de Montevideo publicó la lista entera de clubes y colectivos de fútbol infantil que recibirán intervenciones en sus canchas a través de una inversión de $ 190 millones.
La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que realizará una inversión millonaria para mejorar la infraestructura deportiva de 96 clubes de baby fútbol y colectivos barriales en Montevideo, una iniciativa que alcanzará a más de 10.000 niños.
La comuna informó que se encuentra en la primera etapa de un proyecto que se extenderá a lo largo del presente quinquenio, y que desembolsará $ 190.000.000 hacia el fútbol infantil capitalino. La iniciativa beneficiará a 44 barrios con el objetivo de "democratizar el acceso al deporte, reducir las desigualdades entre barrios y fortalecer a los clubes como espacios de encuentro, convivencia y desarrollo para niñas, niños y adolescentes".
Las mejoras que se realizarán en el baby fútbol con la inversión millonaria
La IMM confirmó en un comunicado que las intervenciones que se financiarán con la inversión dependen de la necesidad de cada club o colectivo beneficiado. Dentro de los trabajos, se realizará:
- Instalación de iluminación LED
- Conexión WiFi
- Colocación de césped sintético
- Reparaciones en las instalaciones
Para seleccionar a los clubes sobre los que se trabajará, la IMM tomó en cuenta indicadores socioeconómicos y de infraestructura deportiva, poniendo primero a "las zonas con mayores necesidades".
Además, se contempló el arraigo de las instituciones con sus respectivos barrios, teniendo en cuenta que el vínculo durará un lustro, entre los arreglos de infraestructura y la coordinación que se desarrollará con los clubes en base al programa.
El año que viene se abrirá una nueva convocatoria para que más clubes se postulen.
Clubes de baby fútbol beneficiados por los trabajos de infraestructura
Estas son las 96 instituciones beneficiadas por el programa "Salí Jugando" de la IMM:
- 3 de Abril: Iluminación LED, WiFi
- Aebu: Iluminación LED, WiFi
- Alas Rojas River: Iluminación LED
- Alumni: Iluminación LED
- Arapey Mendoza: Césped sintético
- Atl. El Pesca: Césped sintético, iluminación LED, WiFi
- Atl. Holanda: Iluminación LED, WiFi
- Atl. Tigre: Iluminación LED, reparaciones, WiFi
- Beco: Iluminación LED, WiFi
- Carabelas: Iluminación LED, WiFi
- Carlitos Prado: Iluminación LED, WiFi
- Celiar: WiFi
- Celtic: Iluminación LED, reparaciones, WiFi
- Centro Atlético Fénix Aufi: Iluminación LED, WiFi
- Cerro AUFI: Iluminación LED, WiFi
- Ciclón del Cerrito: Iluminación LED, WiFi
- Club Atlético River Plate: Iluminación LED, WiFi
- Club Atlético Vencedor: Reparaciones
- Club Deportivo Paysandú: Reparaciones
- Club Escuela Villa García: WiFi
- Club Huracán del Paso de la Arena: Iluminación LED
- Club Social y Deportivo Los Zorzales: Reparaciones, WiFi
- Cohami: Iluminación LED
- Comisión 4 de Marzo: Reparaciones, WiFi
- Comuna Bella Italia: Reparaciones
- Covicenova: Iluminación LED, WiFi
- Deportivo Uruguayo: Reparaciones
- Dryco: WiFi
- Ecoparque Idea Vilariño: Césped sintético, iluminación LED
- El Tanque Sisley: Iluminación LED, WiFi
- Escuela de Deportes Movimiento Tacurú: Iluminación LED
- Escuela de Fútbol Estrella del Cerro: Césped sintético, iluminación LED
- Escuelita de Fútbol Punta de Sayago: Iluminación LED, WiFi
- Estrella del Sur: Iluminación LED, WiFi
- Estrella Federal: Iluminación LED
- Estudiantes de la Unión: Iluminación LED
- Euskal Erria: Iluminación LED, WiFi
- Exploradores: WiFi
- Fénix: WiFi
- Flor de Maroñas: Iluminación LED, WiFi
- Flores Palma: Iluminación LED, reparaciones, WiFi
- Fray Bentos: Césped sintético, iluminación LED, WiFi
- Galácticos BF: Iluminación LED, reparaciones
- Institución Atlética Potencia: Iluminación LED
- Integración: Césped sintético, iluminación LED, WiFi
- Iriarte: Iluminación LED, reparaciones
- Isidro Fynn: Césped sintético, WiFi
- Ituzaingó: Reparaciones
- Juventud Unida: Iluminación LED, WiFi
- La Escuelita: Iluminación LED
- La Manada, Comisión de Recreación, Deporte y Cultura del Complejo Malvín Alto: Iluminación LED
- La Picada: Iluminación LED
- Las Flores: Césped sintético, iluminación LED
- Los Magos: Iluminación LED
- Los Papotes: Iluminación LED, reparaciones
- Málaga: WiFi
- Marconi: Iluminación LED
- Mdeo. Belgrano: Iluminación LED, WiFi
- Merendero Brigada José Artigas (La Teja): Reparaciones
- Naranja Mecánica: Iluminación LED
- Niágara: Iluminación LED, WiFi
- Nueva Palmira: Iluminación LED
- Nuevo Amanecer: Césped sintético
- Nuevo América: Iluminación LED, WiFi
- Nuevo Juventud: Iluminación LED
- Nvo. Estrella del Norte: Iluminación LED, WiFi
- Once Rojo: Iluminación LED, reparaciones, WiFi
- ONG Grupo H.2.O Santa Catalina: Iluminación LED, WiFi
- Pablan: Iluminación LED
- Parque Deportivo y Recreativo 7 Hectáreas: Reparaciones
- Playa Honda: Iluminación LED, WiFi
- Plaza 10 Espacio Comunitario: Césped sintético, iluminación LED, WiFi
- Plaza de Deportes N.º 6 "25 de Mayo": Reparaciones
- Potencia: WiFi
- Primavera: WiFi
- Punta de Rieles: Iluminación LED, WiFi
- Rampla Aufi: Iluminación LED
- Relámpago: Iluminación LED
- Rentistas: Iluminación LED, reparaciones, WiFi
- Rocha: Iluminación LED, reparaciones, WiFi
- Royal: Césped sintético, iluminación LED, WiFi
- San Francisco: Iluminación LED, WiFi
- San Miguel City: WiFi
- Santa Ana: WiFi
- Santa Catalina: Césped sintético, iluminación LED, WiFi
- Sauce: Césped sintético, iluminación LED, reparaciones, WiFi
- Siete Estrellas Baby Club: WiFi
- Stockolmo: Reparaciones, WiFi
- Tacuarembó Jrs.: WiFi
- Terremoto: WiFi
- Toledo Chico: Iluminación LED, WiFi
- Urreta: Reparaciones, WiFi
- Uruguay Buceo: Césped sintético
- Yegros: Iluminación LED, WiFi
- Zona 3: Césped sintético, iluminación LED, WiFi
- Zorzal: Iluminación LED, WiFi
En la selección participaron la Junta de alcaldes y alcaldesas y el Gabinete Social de la Intendencia, además de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI) y las ligas de baby fútbol de Montevideo, según la IMM.
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