IMM mejorará la infraestructura de 96 clubes de baby fútbol con una inversión millonaria: los beneficiarios

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que realizará una inversión millonaria para mejorar la infraestructura deportiva de 96 clubes de baby fútbol y colectivos barriales en Montevideo, una iniciativa que alcanzará a más de 10.000 niños.

La comuna informó que se encuentra en la primera etapa de un proyecto que se extenderá a lo largo del presente quinquenio, y que desembolsará $ 190.000.000 hacia el fútbol infantil capitalino. La iniciativa beneficiará a 44 barrios con el objetivo de "democratizar el acceso al deporte, reducir las desigualdades entre barrios y fortalecer a los clubes como espacios de encuentro, convivencia y desarrollo para niñas, niños y adolescentes".

Las mejoras que se realizarán en el baby fútbol con la inversión millonaria

La IMM confirmó en un comunicado que las intervenciones que se financiarán con la inversión dependen de la necesidad de cada club o colectivo beneficiado. Dentro de los trabajos, se realizará:



Instalación de iluminación LED

Conexión WiFi

Colocación de césped sintético

Reparaciones en las instalaciones

Para seleccionar a los clubes sobre los que se trabajará, la IMM tomó en cuenta indicadores socioeconómicos y de infraestructura deportiva, poniendo primero a "las zonas con mayores necesidades".

Además, se contempló el arraigo de las instituciones con sus respectivos barrios, teniendo en cuenta que el vínculo durará un lustro, entre los arreglos de infraestructura y la coordinación que se desarrollará con los clubes en base al programa.

Edificio de la Intendencia de Montevideo (IMM). Foto: Leonardo Mainé

El año que viene se abrirá una nueva convocatoria para que más clubes se postulen.

Clubes de baby fútbol beneficiados por los trabajos de infraestructura

Estas son las 96 instituciones beneficiadas por el programa "Salí Jugando" de la IMM:



3 de Abril: Iluminación LED, WiFi

Aebu: Iluminación LED, WiFi

Alas Rojas River: Iluminación LED

Alumni: Iluminación LED

Arapey Mendoza: Césped sintético

Atl. El Pesca: Césped sintético, iluminación LED, WiFi

Atl. Holanda: Iluminación LED, WiFi

Atl. Tigre: Iluminación LED, reparaciones, WiFi

Beco: Iluminación LED, WiFi

Carabelas: Iluminación LED, WiFi

Carlitos Prado: Iluminación LED, WiFi

Celiar: WiFi

Celtic: Iluminación LED, reparaciones, WiFi

Centro Atlético Fénix Aufi: Iluminación LED, WiFi

Cerro AUFI: Iluminación LED, WiFi

Ciclón del Cerrito: Iluminación LED, WiFi

Club Atlético River Plate: Iluminación LED, WiFi

Club Atlético Vencedor: Reparaciones

Club Deportivo Paysandú: Reparaciones

Club Escuela Villa García: WiFi

Club Huracán del Paso de la Arena: Iluminación LED

Club Social y Deportivo Los Zorzales: Reparaciones, WiFi

Cohami: Iluminación LED

Comisión 4 de Marzo: Reparaciones, WiFi

Comuna Bella Italia: Reparaciones

Covicenova: Iluminación LED, WiFi

Deportivo Uruguayo: Reparaciones

Dryco: WiFi

Ecoparque Idea Vilariño: Césped sintético, iluminación LED

El Tanque Sisley: Iluminación LED, WiFi

Escuela de Deportes Movimiento Tacurú: Iluminación LED

Escuela de Fútbol Estrella del Cerro: Césped sintético, iluminación LED

Escuelita de Fútbol Punta de Sayago: Iluminación LED, WiFi

Estrella del Sur: Iluminación LED, WiFi

Estrella Federal: Iluminación LED

Estudiantes de la Unión: Iluminación LED

Euskal Erria: Iluminación LED, WiFi

Exploradores: WiFi

Fénix: WiFi

Flor de Maroñas: Iluminación LED, WiFi

Flores Palma: Iluminación LED, reparaciones, WiFi

Fray Bentos: Césped sintético, iluminación LED, WiFi

Galácticos BF: Iluminación LED, reparaciones

Institución Atlética Potencia: Iluminación LED

Integración: Césped sintético, iluminación LED, WiFi

Iriarte: Iluminación LED, reparaciones

Isidro Fynn: Césped sintético, WiFi

Ituzaingó: Reparaciones

Juventud Unida: Iluminación LED, WiFi

La Escuelita: Iluminación LED

La Manada, Comisión de Recreación, Deporte y Cultura del Complejo Malvín Alto: Iluminación LED

La Picada: Iluminación LED

Las Flores: Césped sintético, iluminación LED

Los Magos: Iluminación LED

Los Papotes: Iluminación LED, reparaciones

Málaga: WiFi

Marconi: Iluminación LED

Mdeo. Belgrano: Iluminación LED, WiFi

Merendero Brigada José Artigas (La Teja): Reparaciones

Naranja Mecánica: Iluminación LED

Niágara: Iluminación LED, WiFi

Nueva Palmira: Iluminación LED

Nuevo Amanecer: Césped sintético

Nuevo América: Iluminación LED, WiFi

Nuevo Juventud: Iluminación LED

Nvo. Estrella del Norte: Iluminación LED, WiFi

Once Rojo: Iluminación LED, reparaciones, WiFi

ONG Grupo H.2.O Santa Catalina: Iluminación LED, WiFi

Pablan: Iluminación LED

Parque Deportivo y Recreativo 7 Hectáreas: Reparaciones

Playa Honda: Iluminación LED, WiFi

Plaza 10 Espacio Comunitario: Césped sintético, iluminación LED, WiFi

Plaza de Deportes N.º 6 "25 de Mayo": Reparaciones

Potencia: WiFi

Primavera: WiFi

Punta de Rieles: Iluminación LED, WiFi

Rampla Aufi: Iluminación LED

Relámpago: Iluminación LED

Rentistas: Iluminación LED, reparaciones, WiFi

Rocha: Iluminación LED, reparaciones, WiFi

Royal: Césped sintético, iluminación LED, WiFi

San Francisco: Iluminación LED, WiFi

San Miguel City: WiFi

Santa Ana: WiFi

Santa Catalina: Césped sintético, iluminación LED, WiFi

Sauce: Césped sintético, iluminación LED, reparaciones, WiFi

Siete Estrellas Baby Club: WiFi

Stockolmo: Reparaciones, WiFi

Tacuarembó Jrs.: WiFi

Terremoto: WiFi

Toledo Chico: Iluminación LED, WiFi

Urreta: Reparaciones, WiFi

Uruguay Buceo: Césped sintético

Yegros: Iluminación LED, WiFi

Zona 3: Césped sintético, iluminación LED, WiFi

Zorzal: Iluminación LED, WiFi

Cancha de baby fútbol. Foto: archivo El País

En la selección participaron la Junta de alcaldes y alcaldesas y el Gabinete Social de la Intendencia, además de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI) y las ligas de baby fútbol de Montevideo, según la IMM.