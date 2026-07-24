El plan de la IMM y ALUR para reutilizar el aceite de origen doméstico y comercial

La Intendencia de Montevideo (IMM) y Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR) anunciaron el pasado jueves 23 de junio un convenio que busca implementar un sistema integrado para la recolección del aceite de origen doméstico y comercial para contribuir a la producción sostenible de biocombustibles.

En cuanto a la inversión inicial y su posterior implementación, se estima que el total ascienda a US$ 15.000, monto que estará a cargo de ALUR, según aclara el propio comunicado de la Intendencia de Montevideo.

La prevención de la contaminación ambiental y el impulso a la economía circular son, según remarca el organismo capitalino en su comunicado, otros de los puntos centrales del acuerdo.

Aceite para freír. Foto: Pxhere.

Este acuerdo se da en el marco de la incorporación de nuevos puntos de recolección alrededor del Programa Hogares Sustentables. Un proyecto paralelo que desde diciembre de 2025 busca centrarse en el manejo de los residuos dentro de los hogares mediante la entrega de contenedores personales, la instalación de puntos para reciclaje a la que ahora se le agregará el aceite ya utilizado.

La medida producirá la adecuación de la infraestructura ya existente, pero a su vez generaría una progresiva ampliación hacia establecimientos comerciales y ecocentros, mejorando la cobertura territorial del sistema para el organismo y facilitando la participación de los ciudadanos involucrados.

Acuerdo entre IM y ALUR Foto: Intendencia de Montevideo

Cuándo comenzaría aplicarse el acuerdo entre IMM y ALUR

En cuanto a su implementación operativa, se estima que el plan se desarrollará durante un periodo comprendido hasta diciembre de este 2026. El organismo aclara que considerando la nueva situación y ubicación de los contenedores inteligentes, se prevé una instalación para 15 puntos limpios dentro de la ciudad de Montevideo. Algo que estimaría un alcance de 10.000 hogares, para los que se contemplaría un aproximado de 10.000 botes y la instalación de 30 contenedores.

El acuerdo entre ambos entró en vigencia desde el pasado 23 de julio de 2026 y dispondrá de una duración de doce meses pudiendo ser prorrogado por igual período.