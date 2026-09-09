Obras en Paso Molino: la Intendencia de Montevideo reestructura la circulación y regulariza comercios

La Intendencia de Montevideo (IMM) puso en marcha un plan de recuperación y ordenamiento integral en el centro comercial de Paso Molino, con el objetivo de dar respuesta a un reclamo histórico de residentes y comerciantes de la zona.

Las autoridades departamentales realizaron una recorrida por el área para constatar los avances de la primera etapa del proyecto, que busca mejorar la circulación y la seguridad en una de las arterias más transitadas de la capital.

El organismo informó que durante la noche del lunes 7 de setiembre de 2026, el intendente Mario Bergara supervisó los trabajos junto al prosecretario Diego Olivera, el director de Desarrollo Económico Camilo Benítez y el alcalde interino del Municipio A, Néstor Piñeiro.

Las obras tienen como objetivo una reestructuración que permita garantizar un entorno urbano más accesible, limpio y seguro para quienes trabajan, viven o transitan sobre la avenida Agraciada y sus calles aledañas.

Personas caminando de noche por la avenida Agraciada en la zona de Paso Molino. Foto: Intendencia de Montevideo.

Cuáles son las obras y medidas ya ejecutadas en la zona

La primera etapa de los trabajos comenzó en el mes de agosto de 2026 y estableció la exigencia de retirar todas las carpas, escaparates y estructuras de venta informal al término de cada jornada, eliminando la permanencia de puestos fijos durante las 24 horas.

En paralelo, las cuadrillas llevaron a cabo la pintura de cordones, la liberación de rampas de accesibilidad y el despeje de las dársenas de estacionamiento.

La infraestructura del barrio sumó además luminarias dirigidas específicamente hacia las veredas para reforzar la seguridad nocturna y prevenir caídas de los peatones.

Noche lluviosa sobre la avenida Agraciada en la zona de Paso Molino. Foto: Intendencia de Montevideo.

El plan de obras incluye la reparación y pavimentación de las aceras sobre la avenida Agraciada, el reacondicionamiento de las paradas de transporte público y tareas periódicas de limpieza profunda e hidrolavado en los espacios peatonales.

Cómo será el proceso de regularización para los comerciantes

Según lo comunicado por el organismo capitalino, durante el mes de setiembre de 2026 se iniciará la segunda fase del programa, enfocada en la regularización individual de los vendedores ante el Departamento de Desarrollo Económico de la comuna, organismo competente para la entrega de los permisos correspondientes.

La administración otorgará un período de adaptación para que los puestos comerciales adecuen sus instalaciones a la normativa vigente.

Este ajuste contempla el cumplimiento de las ubicaciones permitidas sobre la vía pública y la fiscalización de los rubros de mercadería autorizados para la venta.