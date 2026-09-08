Cuándo es la Marcha de la Diversidad 2026 en Montevideo y la agenda de actividades de la IMM

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció la agenda completa de actividades para el Mes de la Diversidad, que se desarrollará a lo largo de todo el mes con el propósito de promover los derechos de las personas LGBTIQ+.

En ese marco, se confirmó que la tradicional Marcha de la Diversidad se llevará a cabo el viernes 25 de setiembre de 2026 a partir de las 19:00 horas

La edición de este año, organizada en conjunto con diversos colectivos sociales, tendrá como consigna central "el derecho a la ciudad en la diversidad".

Esta perspectiva busca poner en discusión y reflexionar sobre las distintas formas en que las personas habitan, utilizan y transitan los espacios públicos para avanzar hacia un entorno más inclusivo.

El inicio formal del cronograma se concretó el martes 8 de setiembre con la simbólica pintada colectiva de las letras corpóreas de Montevideo ubicadas en la zona de Kibón, sobre la rambla de Pocitos.

Intervención en letras del cartel de Montevideo por el Mes de la Diversidad en setiembre 2026. Foto: Intendencia de Montevideo.

Cuándo es la Marcha de la Diversidad 2026 en Montevideo

Como ocurre en cada edición, la movilización central funcionará como el evento principal del mes. Según el cronograma oficial de la Secretaría de la Diversidad, la Marcha de la Diversidad tendrá su punto de partida el viernes 25 de setiembre a las 19:00 horas.

Durante las jornadas anteriores, la Plaza Cagancha servirá como el espacio de encuentro para la tradicional feria previa. El jueves 24 de setiembre las actividades en ese punto se extenderán entre las 10:00 y las 22:00 horas. En tanto, el mismo viernes 25 la convocatoria se mantendrá abierta desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, momento previo al inicio de la caminata.

Un camión se encuentra en el medio de cientos de personas con banderas y carteles durante la marcha por la diversidad 2024. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Qué otras actividades incluye la agenda cultural de setiembre

Entre los eventos de la grilla publicada por la IMM se destacan: el jueves 10 de setiembre a las 17:00 horas se inaugurará el fotopaseo "Deconstruir la Mirada" en la Plaza de la Diversidad, el viernes 18 de setiembre el evento Coopifest 1.0 en el Cuareim Arena, y el sábado 19 una jornada enmarcada en el ciclo Sábados de Ciudad Vieja.

Durante el último fin de semana del mes tendrá lugar el Encuentro Latinoamericano de Coros LGBTIQ+, con presentaciones el sábado 26 en el Centro Cultural Artesano del Balcón del Cerro y el domingo 27 a las 18:30 horas en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre.

Las celebraciones finalizarán el lunes 28 de setiembre con un homenaje al Coro de Hombres Gay en la sede de la Junta Departamental.