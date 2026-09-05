Bergara es el intendente peor evaluado desde 2006 y un 44% cree que Montevideo empeoró con el FA, según encuesta

La palabra "encuestas" no es simpática para el Frente Amplio ni para el gobierno de Yamandú Orsi, más allá de que se constató un leve repunte en la aprobación de la gestión presidencial, de acuerdo con recientes mediciones de Cifra y Factum. Pero tampoco es una palabra simpática para el intendente de Montevideo, Mario Bergara, aunque recibió novedades algo más positivas en los últimos días —el último informe de Equipos Consultores mostró que la desaprobación del jefe capitalino bajó nueve puntos—, pero que igualmente enfrenta un panorama todavía desafiante.

Ahora, una encuesta de Cifra realizada hace pocos días, que circula en el sistema político y a la que accedió El País, tomó fotografías poco alentadoras para Bergara y su equipo. Aunque el mismo informe también sostiene que la aprobación de la ciudadanía no tiene que ver exclusivamente con la actuación del dirigente seregnista, sino con un efecto de arrastre generado por cómo la sociedad montevideana evalúa el desempeño general de las administraciones frenteamplistas de Montevideo a lo largo de las últimas décadas.

Bastante elocuente es, en este sentido, una de las placas del estudio, que muestra la evolución de la aprobación de los últimos intendentes desde 2006 a la fecha. Así, 20 años atrás, cuando en la capital gobernaba Ricardo Ehrlich, el 51% de los habitantes de la ciudad más importante de Uruguay aprobaba la gestión del intendente, la cual desde ese momento no hizo más que caer hasta 2011, cuando se registró la segunda peor valoración en este período: solo un 28% de los montevideanos aprobaba entonces la gestión de la intendenta Ana Olivera.

La tendencia pareció revertirse y creció hasta el 52% que se registró en 2015, cuando ya estaba a cargo de la Intendencia de Montevideo el ingeniero Daniel Martínez, luego candidato a presidente por el Frente Amplio. Durante su período hubo una leve baja en los primeros años —llegó a un piso del 45%—, pero luego repuntó a casi los mismos valores que tenía al comienzo de su gestión.

El crecimiento, aunque atenuado, continuó durante unos años en el período de la actual presidenta de la Asamblea General, la ingeniera Carolina Cosse, hasta llegar a un tope en el año 2021, cuando la aprobación alcanzó su máximo en los últimos 20 años: el 55%.

Desde mediados del período pasado, la valoración de los montevideanos, de acuerdo con las mediciones de Cifra, no hizo sino descender. Bajó al 51% en 2023, poco antes de que Cosse renunciara a su cargo para comenzar con su campaña presidencial y dejara en su lugar a Mauricio Zunino. Ese último año la aprobación siguió cayendo hasta llegar al 39%, que repuntó apenas con el cambio de gestión y la asunción de Bergara, en 2025. Pero las valoraciones sobre el economista cayeron al 29% en febrero de este 2026, repuntaron al 34% a mediados de año (en junio) y ahora, en agosto pasado, se situaron en el 27%, casi lo mismo —en verdad, un punto menos, pero dentro del margen de error— que tenía Olivera en el año 2011.

Así se llega a la actual fotografía, que muestra al intendente con un 52% de desaprobación —con un 11% que afirma no aprobar ni desaprobar y un 10% que manifiesta no tener opinión—. Para llegar a ese saldo negativo (-25), al igual que ocurre a nivel nacional cuando se analizan las valoraciones de la gestión del presidente Orsi, tiene una incidencia importante lo que ocurre dentro del propio electorado frenteamplista. Y es que, si se observa el gráfico, la aprobación de Bergara entre quienes están identificados con el partido que gobierna la capital desde 1990 alcanza solo al 42%. Es decir, solo cuatro de cada diez frenteamplistas montevideanos apoyan la actual gestión de la Intendencia de Montevideo. Un 34% de este electorado, incluso, respondió a los encuestadores que desaprueba la administración que votó.

La desaprobación es ampliamente superior, como es natural, entre quienes se definen como votantes de la coalición republicana. El 72% de este conjunto rechaza la gestión de Bergara y solo un 14% la considera satisfactoria.

Asimismo, es superior la desaprobación entre los montevideanos que viven en la costa —y que, por tanto, tienen mejores condiciones de acceso a los servicios públicos—, sector en el que llega al 56%, frente a una aprobación del 22%. Quienes viven en una zona que el informe identificó como "central" desaprueban a Bergara en un 49% —lo aprueba un 30%—, mientras que el 53% de los que residen en el "resto" del departamento rechaza la gestión del intendente y un 27% la aprueba.

¿Qué cambió con la llegada del FA?

Esta encuesta de Cifra, construida a partir de una muestra de 500 casos y realizada entre el 7 y el 18 de agosto, también procuró conocer la percepción de los montevideanos sobre el paso de las gestiones frenteamplistas, y si estas mejoraron, mantuvieron igual o empeoraron al departamento.

En términos generales, ante la consulta sobre si "le parece que la gestión departamental ha ido mejorando, se mantiene igual o ha empeorado", un 34% respondió que "empeoró mucho" y un 10% que "empeoró un poco". Es decir, un 44% considera que las cosas empeoraron. Esto se contrapone con un 28% que respondió que todo se "mantiene igual", un 16% que cree que "mejoró un poco" y un 7% que "mejoró mucho". En síntesis, un 23% entiende que hubo alguna mejora en Montevideo.

Interesante es también aquí observar qué respondieron aquellos que se identifican con el partido de gobierno. Ninguna respuesta de este grupo superó el 50% y la mayoritaria señaló que las cosas se mantienen igual (35%). Hay un 12% de frenteamplistas que afirmó que "empeoró mucho", junto con un 8% que entiende que empeoró un poco. Un 24%, en cambio, afirma que la gestión mejoró un poco con su partido en el poder de la capital, y un 16% sostiene que las cosas mejoraron mucho.

Por el contrario, como es previsible y se puede observar también en otro de los gráficos adjuntos en esta nota, la mayoría de los identificados con la coalición opositora (57%) está convencida de que "empeoró mucho", con un 10% que entiende que empeoró un poco y solo un 8% que afirma que hubo una leve mejora; ninguno respondió que se haya mejorado mucho.

La misma tendencia se nota aquí cuando se observan las respuestas clasificadas de acuerdo con la zona geográfica. Un 46% de quienes viven en la costa respondió que la desmejora es significativa desde que el Frente Amplio gobierna Montevideo, frente a un 14% que entiende que se mejoró levemente y un 8% que considera que la mejora es importante. La percepción de que "empeoró mucho" entre quienes viven en una zona "central" llega al 35% (un 16% entiende que empeoró poco), con niveles de aprobación similares a los de la costa. En el resto del departamento, un 30% cree que el Frente Amplio empeoró mucho las cosas, un 8% que empeoró un poco, un 18% que la mejora es leve y un 8% que es importante.

También hay diferencias por tramos de edad. El mayor cambio, en esta categoría, se observa en quienes tienen entre 46 y 59 años: un 43% dio esta respuesta, por lo que la percepción de que con el Frente Amplio se empeoró mucho supera la barrera del tercio que se registra en las poblaciones más jóvenes.