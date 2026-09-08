Comenzaron las obras de saneamiento en Av. 8 de Octubre con tecnología que evita romper la calle

La Intendencia de Montevideo (IMM) inició este lunes 7 de setiembre de 2026 las obras de reparación y modernización del colector de saneamiento ubicado en la Av. 8 de Octubre, en el tramo comprendido entre las calles Alférez Real y José de Béjar.

Las tareas se desarrollan en el marco del Plan de Saneamiento Urbano (PSU VI) y buscan reemplazar las tuberías que presentan un estado crítico de deterioro estructural.

Para resolver las fallas en la red sin generar cortes prolongados, los equipos técnicos colocarán caños circulares de 1000 mm de diámetro en los sectores donde el colector de forma ovoide carece de soporte y debe ser sustituido.

A su vez, el proyecto contempla el uso de una tecnología denominada Liner, que permite restaurar las tuberías desde el interior mediante una manga de rehabilitación sin necesidad de abrir zanjas ni romper el pavimento de la avenida.

Cómo funciona la tecnología Liner que se aplicará en la red

El procedimiento de restauración interna comienza con una inspección previa del sistema mediante cámaras de alta precisión, seguida de una limpieza profunda del conducto con agua a presión. A continuación, se introduce una manga flexible impregnada con resina que se amolda a la estructura existente hasta endurecerse.

El secado y curado de la resina se efectúa mediante el uso de aire, agua caliente o luz ultravioleta, lo que da forma a una nueva tubería dentro de la antigua.

Esta solución técnica permite extender la vida útil del sistema de drenaje por 50 años más, según lo explicado por el organismo capitalino, que añade que este sistema reduce el nivel de ruido, los plazos de trabajo y los costos operativos en comparación con las obras tradicionales.

Tránsito frente a carteles de prohibido doblar y prohibido estacionar en Avenida 8 de Octubre esq. Avenida Garibaldi. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Cuál será el impacto en el tránsito y cuánto durarán los trabajos

Las obras en el barrio se extenderán por un período aproximado de tres meses. En la fase previa, las cuadrillas ya comenzaron a intervenir las veredas de la zona para concretar la extracción de árboles requerida por el trazado de la infraestructura.

Dado que la circulación vehicular y peatonal por la zona se verá afectada durante el desarrollo de los trabajos, las tareas de la División Saneamiento se coordinan con las áreas de Movilidad, Tránsito, Alumbrado y Arbolado de la IMM con el objetivo de minimizar el impacto en el flujo de transporte y asegurar que la obra finalice en los plazos previstos.