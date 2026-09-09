Udelar extiende suspensión de clases hasta el sábado y se realizarán actividades de "intercambio y reflexión”

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República decidió en la noche de este martes por unanimidad mantener la suspensión de las clases de grado y postgrado por el resto de la semana hasta este sábado inclusive.

La suspensión se adoptó la semana pasada luego de un intento de femicidio en la Facultad de Medicina.

Este miércoles, el jueves y el viernes se realizarán actividades “de intercambio y reflexión” y se va “a organizar el regreso”. Mientras la universidad elabora un plan genérico contra la violencia de género se exhortó a realizar acciones inmediatas en las diferentes facultades.

El decano de la facultad de Medicina, Arturo Briva, dijo que esa casa de estudios “pasó mal y está pasando mal”.

El plan que se diseñará extenderá la obligatoriedad de la capacitación para combatir la violencia de género, establecerá mecanismos de detección temprana de ese tipo de hechos y creará “mecanismos reparatorios”.