HIF avisó al gobierno que "no existe una decisión definitiva ni adoptada" sobre la relocalización de planta

La instalación de la planta de hidrógeno verde que HIF Global planifica llevar adelante en Paysandú contiene todavía un manto de incertidumbre, aunque tanto la empresa como el Poder Ejecutivo creen —con distintos matices— que se llegará a buen puerto. Se trataría, según los cálculos estimados por el anterior y el actual gobierno, de la principal inversión de la historia nacional —unos US$ 1.000 millones en la primera etapa, un valor quintuplicado al cabo del proceso.

Esa incertidumbre está relacionada con una negociación que el Ejecutivo y la empresa todavía no culminan —entre otras cosas sobre el costo de la energía que debería proveerse a la planta— pero también con la ubicación final donde se construirá el establecimiento industrial. Este último aspecto fue muy conversado con Argentina en los últimos meses, ya que las autoridades de la vecina provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Colón e incluso del gobierno de Javier Milei, habían planteado reparos contra la ubicación original, por tener una potencial afectación ambiental —sobre todo a nivel visual—, ya que la planta se preveía edificar sobre el Río Uruguay. Hubo incluso varias acciones presentadas, en variados órganos y tribunales.

Todo quedó solucionado a nivel diplomático, sin embargo, la semana pasada, cuando el canciller Mario Lubetkin transmitió a su par de Argentina, Pablo Quirno —a quien recibió en Montevideo, al igual que al resto de los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur— que Uruguay había tomado formalmente la decisión de reubicar el enclave de HIF Global. "El diálogo, la diplomacia y la voluntad de encontrar soluciones comunes volvieron a demostrar que son el mejor camino para resolver incluso los temas más sensibles entre nuestros países", fue lo que destacó Quirno en su cuenta de X.

Sin embargo, de acuerdo al último intercambio formal entre el Ministerio de Ambiente y la firma, esa relocalización —sobre un predio de Ancap en Paysandú— no está todavía definida, y de hecho, superar esa indefinición es clave para recomenzar los procesos de autorización ambiental.

En una carta enviada en estos últimos días por HIF a autoridades de Ambiente —como, por ejemplo, el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario— se afirma que la compañía hoy "continúa avanzando en el análisis de una eventual relocalización del proyecto, planteada en el marco de las conversaciones que se mantienen con el Poder Ejecutivo (...), así como en la negociación necesaria para la firma del acuerdo de inversión con el gobierno nacional".

En ese sentido, se agrega que "dichos procesos aún no han concluido y, por tanto, a la fecha —y esto lo escribieron en negrita— no existe una decisión definitiva ni formalmente adoptada respecto del futuro emplazamiento de la planta".

No obstante, y como se entiende que la nueva ubicación está encaminada, "HIF Uruguay manifiesta expresamente que no solicita la continuación de actuaciones técnicas que pudieran resultar innecesarias o perder vigencia en caso de confirmarse una nueva localización. Por el contrario —siguen, y advierten—, la empresa comparte el criterio de evitar la realización de actuaciones administrativas o técnicas que pudieran carecer de utilidad mientras no exista certeza respecto de la configuración y el emplazamiento definitivos del proyecto".

Esta carta, fechada el 21 de agosto —y firmada por Martín Bremermann, CEO de la compañía—, fue en respuesta a una comunicación unos nueve días antes por parte del Área de Evaluación Ambiental de la cartera que dirige Edgardo Ortuño, y en la que, precisamente, se planteó que mientras se encontraba en proceso la solicitud de Autorización Ambiental Precia (AAP), se había tomado conocimiento de las conversaciones públicas, iniciadas en abril, relacionadas a la relocalización.

Como consecuencia de lo mismo, el ministerio también informó que en vista de esa situación "el proceso de evaluación fue interrumpido hasta tanto se definan la configuración definitiva del proyecto y su emplazamiento, dado que la posible relocalización implicaría cambios en dicha configuración y modificaría sustancialmente las características del medio receptor".