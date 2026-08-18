IMM lanza plan de ordenamiento en Paso Molino y Belvedere: los cambios que se esperan para la Avenida Agraciada

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció este lunes una serie de medidas para reordenar el espacio público en la Avenida Agraciada, en los barrios Paso Molino y Belvedere. "Es la primera etapa de un proceso integral que da respuesta a una demanda de comerciantes, y vecinos y vecinas de la zona", afirmó la comuna en un comunicado.

La primera fase, que comenzó el 17 de agosto, implica el desmonte obligatorio de todas las estructuras, carpas y escaparates al finalizar cada jornada de venta, eliminando la permanencia de puestos fijos las 24 horas sobre la Avenida Agraciada y calles aledañas.

La segunda etapa, que comenzará en setiembre, implica un "proceso de regularización individual ante el Departamento de Desarrollo Económico, el área competente para el otorgamiento de permisos. Además, se brindará un período de adaptación para adecuar los puestos a la normativa vigente en cuanto a ubicación permitida y rubros de mercancía".

Pleno centro del barrio Paso Molino. Foto: Natalia Rovira.

Las acciones complementarias que llevará adelante la IMM

Desde la comuna establecerán una coordinación permanente entre los equipos centrales de la IMM, el municipio A y el Centro Comunal Zonal (CCZ) 14. Además, se harán otras acciones complementarias:



Obras y mantenimiento urbano: se trabajará en la reparación de veredas y mejora de la señalización en todo el eje comercial.

y mejora de la señalización en todo el eje comercial. Higiene urbana: se desplegarán operativos de limpieza profunda e hidrolavado, facilitados por el despeje nocturno del espacio.

e hidrolavado, facilitados por el despeje nocturno del espacio. Relevamiento previo y escucha activa: la medida no surge de forma unilateral; el primer paso fue un relevamiento exhaustivo en territorio y un proceso de acercamiento directo con todos los actores involucrados.

Espacios de encuentro y alta concurrencia: se llevaron adelante instancias de intercambio con una gran participación tanto de los puesteros y feriantes como de los comerciantes establecidos y vecinas/os de la zona.

Política de continuidad: el diálogo abierto y la construcción colectiva de soluciones seguirán siendo la metodología permanente de trabajo, articulando con el comercio formal y con quienes realizan venta ambulante.

Contexto estratégico: Paso Molino en un proceso de transformación integral. La intervención en el espacio público acompaña un momento de fuerte dinamismo y renovación urbana para todo el eje de Paso Molino y Belvedere.

Por otro parte, desde la Intendencia recordaron que la acción se enmarca en la aparición de un nuevo Shopping Center en la zona, la modernización del Estadio de Liverpool, la reactivación del tren, y un "refuerzo de iluminación a través de la Unidad Técnica de Alumbrado Público".