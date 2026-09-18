Alerta por inseguridad en Parque Miramar: denuncian episodios de violencia cerca del arroyo Carrasco

Una creciente preocupación se instaló en Parque Miramar ante un cambio registrado durante los últimos días en el movimiento de personas por la zona de la costa del arroyo Carrasco. Según informó la comisión del barrio, desde aproximadamente las 11:00 de este jueves comenzó nuevamente un movimiento sostenido de personas que ingresaban por el sector del espacio canino y se desplazaban desde la costa hacia Montevideo y hacia el interior de Parque Miramar.

De acuerdo con el informe elaborado por la comisión, durante esta semana se observó un cambio “significativo y repentino” en el movimiento de personas a pie por esa zona. En particular, se detectaron ingresos desde la costa del arroyo Carrasco hacia Parque Miramar y posteriores desplazamientos en dirección a Montevideo. La situación viene siendo seguida por la comisión y por la empresa de seguridad Kaibil.

La seguridad privada también informó que en reiteradas oportunidades fueron localizadas personas permaneciendo entre los matorrales y otros sectores de la costa. En algunos casos, los guardias observaron directamente a personas consumiendo lo que parecía ser pasta base.

Durante la jornada de este jueves se registraron además distintos episodios. Según el reporte, dos personas insultaron a trabajadores de la seguridad, mientras que otras solicitaron dinero a quienes circulaban por el lugar. A su vez, un grupo de aproximadamente cinco personas permaneció en sectores de la costa del arroyo y habría estado consumiendo lo que aparentaba ser pasta base.

Según el reporte de la comisión, la oficial manifestó que comunicaría la situación a sus superiores. Posteriormente, las personas que se encontraban consumiendo en la zona fueron retiradas del lugar por personal de Kaibil.

Denuncian inseguridad en Parque Miramar. Foto: Comisión de Parque Miramar.

Joven interceptado por transeúntes

Uno de los episodios que generó mayor preocupación ocurrió cuando un menor regresaba de los centros educativos y cruzaba el puente. De acuerdo con el informe, el joven fue interceptado por personas que salían desde el sector del espacio canino en dirección a Montevideo.

Personal de Kaibil observó la situación desde Parque Miramar y advirtió que el menor se tocaba los bolsillos, aparentemente buscando dinero. Los trabajadores se dirigieron inmediatamente hacia el puente, intervinieron y acompañaron al joven hasta su ingreso a Parque Miramar. Desde allí pudo continuar hacia su domicilio.

La comisión también señaló como un punto de especial preocupación el sector ubicado detrás de la pila de tierra colocada en el espacio canino. Esa estructura había sido instalada con el objetivo de impedir el ingreso y circulación de motos y vehículos luego del episodio de disparos ocurrido en la zona.

Según el seguimiento realizado por la seguridad privada, en apenas dos o tres días apareció en ese lugar un nuevo foco de acumulación de basura que anteriormente no existía. El informe atribuye esa situación a las personas que actualmente permanecen en el sector, aunque se trata de una apreciación realizada a partir del seguimiento del personal de seguridad.

Denuncian inseguridad y basura en Parque Miramar. Foto: Comisión de vecinos de Parque Miramar.

Advierten por agresiones a trabajadores de seguridad privada

La comisión indicó que los guardias han debido intervenir en reiteradas oportunidades para realizar seguimiento y solicitar el retiro de personas que permanecen en determinados lugares o protagonizan situaciones consideradas problemáticas. También se han registrado respuestas agresivas hacia trabajadores de la seguridad privada.

El planteo realizado por la comisión reconoce, al mismo tiempo, que "cualquier persona tiene derecho a circular por el barrio y por los espacios públicos". En ese sentido, señala que la actuación de la seguridad privada tiene “límites claros” y que sus trabajadores no pueden sustituir la intervención de las autoridades competentes.

La preocupación surge por "la frecuencia y cantidad de episodios registrados en un período breve". El informe sostiene que "el cambio en el movimiento de personas comenzó a advertirse durante esta semana y que desde entonces se han sucedido distintos episodios en el entorno de la costa del arroyo Carrasco, el espacio canino y los accesos a Parque Miramar".

La comisión puso la situación en conocimiento de las autoridades y continúa realizando un seguimiento junto con la empresa de seguridad, mientras se mantienen las recorridas policiales por la zona.