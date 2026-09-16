De sectores inaccesibles a toneladas de residuos extraídos: el plan para recuperar el arroyo Carrasco

El arroyo Carrasco funciona como límite departamental entre Montevideo y Canelones, por lo que su limpieza y mantenimiento requieren la intervención de ambas intendencias. Sin embargo, cada año se abre el debate y surgen denuncias por suciedad, mal olor y contaminación. La queja más reciente fue de vecinos de Parque Miramar, que en un comunicado advirtieron por mugre en la zona.

"Esperamos que la Intendencia de Canelones intervenga a la brevedad, completando los trabajos necesarios para mejorar el estado general del arroyo Carrasco y su entorno", señalaron, adjuntando un video de la situación.

El subdirector general de Gestión Ambiental, Fabricio Ramos, destacó en diálogo con El País la magnitud del operativo de limpieza que se desarrolla en el arroyo Carrasco, en el marco del acuerdo entre las intendencias de Montevideo y Canelones para el cuidado del curso de agua. Según explicó, los trabajos comenzaron con la instalación de una biobarda en Paso Carrasco Norte, del lado de Montevideo, destinada a retener los residuos que llegan a través del arroyo.

“Es un lugar de retención de movimiento de basura que viene a través del arroyo. Es una retención importantísima de basura y ya está dando muchísimos resultados”, señaló Ramos. La limpieza de la biobarda es realizada desde el lado de Montevideo, mientras que también se incorporó una máquina cosechadora de vegetales para retirar materia vegetal del agua, una tarea que, según explicó, permitirá mejorar la oxigenación y las condiciones del curso de agua.

Ramos explicó que la contratación de la máquina atravesó un inconveniente en el proceso licitatorio, por lo que fue necesario realizar un segundo llamado.

Arroyo Carrasco divide Montevideo y Canelones. Foto cedida a El País.

Situación en Parque Miramar

Del lado de Canelones, en la zona de Alma Fuerte, próximo al Parque Miramar, se realizó además una intervención sobre una extensa zona que presentaba grandes acumulaciones de basura. Los trabajos se complementaron con el plan de realojo que lleva adelante la Dirección General de Vivienda en el sector sur de Paso Carrasco, donde se están derribando construcciones precarias y retirando residuos y escombros.

El funcionario señaló que uno de los principales desafíos estuvo en una zona del Paso Sur. Allí, la presencia de viviendas y construcciones precarias impedía el ingreso de maquinaria pesada. “Fuimos articulando con vecinos y con una muy buena disposición de la parte de vivienda. También encontramos dos accesos con vecinos donde nos permitieron pasar. Tuvimos que sacar algunos galpones”, relató.

Según Ramos, la intervención permitió finalmente acceder con maquinaria a uno de los sectores más complejos del arroyo. “Estamos trabajando ahora hace más de ocho o diez días en la zona”, afirmó. En ese período, se retiraron decenas de camiones con residuos, además de restos vegetales, escombros, chapas y otros materiales acumulados en las márgenes.

Arroyo Carrasco divide Montevideo y Canelones. Foto cedida a El País.

Cómo es la operativa

La operativa implica retirar los residuos del agua y trasladarlos hasta un punto ubicado a unos 10 o 15 metros de la zona de extracción, desde donde son cargados en camiones y trasladados para su disposición final al vertedero de Cañada Grande.

Ramos explicó que el operativo cuenta con maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores. “Tenemos dos excavadoras y seis camiones. Hay un montón de gente trabajando manualmente para poder ayudar”, detalló.

A su vez, Canelones comenzará a intervenir sobre el margen del arroyo con la colocación de chipeado y la plantación de árboles, con el objetivo de consolidar y estabilizar la ribera. “Nos quedan algunos metros que la máquina va a seguir trabajando, pudiendo levantarnos la basura que no llegamos desde el arroyo para poder sacarla hacia arriba”, explicó.

Arroyo Carrasco divide Montevideo y Canelones. Foto cedida a El País.

Los trabajos ya avanzaron desde el puente de Carrasco hacia el puente de Parque Miramar, identificado por el funcionario como uno de los sectores más complejos. Aguas abajo, hacia el norte, continúan las tareas de limpieza manual mediante cuadrillas, debido a las dificultades de acceso para la maquinaria.

En cuanto al volumen de residuos retirados, Ramos señaló que la información correspondiente a la biobarda es administrada por la Intendencia de Montevideo, pero destacó el volumen extraído del lado de Canelones. “Hoy por hoy, del lado de Canelones, estamos arriba de los 150 camiones de basura, con toda la limpieza”, afirmó. A esa cifra se suma el material proveniente del derrumbe de construcciones, como escombros, chapas y palos.

El funcionario remarcó que se trata de una intervención sobre una parte del arroyo y que todavía quedan sectores hacia el norte donde las tareas son principalmente manuales. “La tarea manual, más cuando tenés ese volumen de basura, no mueve la aguja”, sostuvo, aunque aseguró que esos sectores también serán abordados.