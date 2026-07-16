Cruce entre blancos y la IMM por limpieza en el Arroyo Carrasco: Lema dijo que se montó "un espectáculo"

Autoridades ambientales de la Intendencia de Montevideo (IMM) acudieron este jueves al Arroyo Carrasco en el marco de las intervenciones que lleva adelante el Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna capitalina. Al sitio concurrieron el director de esa dependencia, Leonardo Herou, así como dirigentes de la oposición como el senador del Partido Nacional, y excandidato a intendente, Martín Lema, junto a la alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz.

Según reportó la IMM, la actividad consistió en tareas de limpieza del arroyo realizadas con maquinarias junto a cuadrillas de trabajadores en el marco del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos y del Plan por el Cuidado del Agua.

Herou, dijo en una rueda de prensa en el lugar que este tipo de tareas "se realizan periódicamente" en distintos cursos de agua. Sostuvo que el Plan Departamental de Limpieza consiste en "recuperar" lugares como el Arroyo Carrasco.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, en la Junta Departamental Foto: Estefanía Leal/El País.

"En este caso, se trabajó de forma coordinada con la Intendencia de Canelones, y a esto se le suman las tareas de restauración, vamos a estar plantando especies nativas y más cartelería", detalló.

Limpieza en el Arroyo Carrasco. Foto: IMM.

Las críticas de Martín Lema y los reclamos vecinales

Por su parte, Lema dijo en rueda de prensa en el lugar que ya había concurrido al arroyo en enero junto a Ruiz y que habían reclamado "acciones a diferentes instituciones". Relató que "hubo una serie de convenios firmados en febrero", pero que "con el paso del tiempo", los vecinos de la zona "empezaron a hacer llegar su malestar y sus quejas".

"A pesar de ese convenio, no solo el arroyo seguía igual, sino que era cada vez peor el olor y la basura", indicó el dirigente nacionalista. Además, señaló que tras una invitación de vecinos y "varias recorridas sorpresa" realizadas por Ruiz, optaron por ir al lugar este jueves.

Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

"Una vez que la IMM se entera de que nosotros veníamos, decide montar este espectáculo y mandar un equipo, pero el tema es que cobrar al grito no hace que las cosas mejoren, porque esto se trata de un trabajo entre diferentes instituciones", sostuvo Lema.

Cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Ambiente

Por otro lado, el legislador blanco afirmó que le "consta" que el Ministerio de Ambiente, encabezado por Edgardo Ortuño "sigue sin tener un plan de acción", pese a que indicó haber realizado una solicitud en enero para acceder a su hoja de ruta.

"El aporte de la visión y la planificación ambiental tampoco está". "Todo bien, pero montar espectáculos cobrando al grito no genera las soluciones ni el trabajo serio que este tipo de circunstancias ameritan", añadió Lema.

En cuanto a Ortuño, Lema dijo que el ministro "no es muy afín a la protección del ambiente". "Tenemos ejemplos, pero nos parece que en algún momento tiene que cumplir con la normativa", reclamó.

Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Foto: Archivo El País.

La respuesta de Herou

Herou, respondió a Lema y recordó que semanas atrás se instaló una biobarda a poco metros del Arroyo Carrasco. "Yo no me enteré de ninguna movida, esto es un acuerdo con la Intendencia de Canelones donde estamos trabajando", sostuvo el jerarca de la IMM.

"Me parece muy bien que el sistema político incorpore estos temas como prioridades, estas deben ser políticas de Estado, lo he repetido en la Junta Departamental de Montevideo y en todos lados", aseveró.