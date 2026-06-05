Día Mundial del Medio Ambiente: acciones estratégicas integradas al crecimiento económico sostenible de Uruguay

Uno de los puntos más relevantes de la gestión del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ha sido la prioridad otorgada al agua y a la prevención de crisis hídricas. Tras la sequía histórica que afectó al país en años recientes, el Ministerio colocó entre sus metas la creación de sistemas de información hídrica y de alertas tempranas ante inundaciones y sequías, junto con la protección de humedales y cuencas estratégicas.

En esa línea, el ministro también anunció el impulso a obras y proyectos vinculados al abastecimiento de agua potable, entre ellos la continuidad de iniciativas estratégicas como la represa de Casupá, en el departamento de Florida.

En tanto, el Ministerio de Ambiente presentó a los gobiernos departamentales un plan de trabajo orientado a fortalecer la gestión de residuos, promover el reciclaje y avanzar en el cierre de vertederos a cielo abierto. Además, propuso la creación de una red de acción climática para coordinar respuestas frente a eventos extremos vinculados al cambio climático.

En 2025 Uruguay cumplió con los acuerdos asumidos en el Protocolo de Montreal, relativo a emisión de sustancias que agotan la capa de ozono, y también con los objetivos establecidos por la Enmienda de Kigali, vinculada a la reducción de gases de efecto invernadero de alto potencial de calentamiento global, según destacó el gobierno de Yamandú Orsi.

Las proyecciones oficiales indican que en 2025 el consumo uruguayo de HCFC (hidroclorofluorocarbonos) fue 111,36 toneladas métricas, valor inferior al límite máximo permitido, 134,10 toneladas métricas. En lo que refiere a los HFC, se estima un consumo de 618.027 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO₂), valor notoriamente inferior al de referencia establecido para Uruguay, de 1.012.431 toneladas.

La agenda ambiental del gobierno también pone énfasis en la producción sostenible. Ortuño busca posicionar al ambiente como un eje transversal del desarrollo nacional, de modo de combinar crecimiento económico, transición energética y protección de recursos naturales, en un escenario internacional donde el cambio climático ocupa cada vez más espacio en la agenda pública y productiva.