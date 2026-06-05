Delitos ambientales en Uruguay: qué penas y regulaciones prevé el nuevo proyecto firmado por Ortuño

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño anunció la firma del proyecto de ley sobre delitos ambientales y planteó la necesidad de que "Uruguay avance hacia un marco legal más severo para sancionar las afectaciones graves contra la naturaleza".

El jerarca señaló este viernes en rueda de prensa que la fecha "invita a reflexionar sobre el cuidado del ambiente, pero también a tomar acciones concretas en conjunto entre el gobierno, la academia, las organizaciones sociales y la comunidad científica". En ese sentido, sostuvo que "además de promover la protección de los ecosistemas es necesario establecer medidas y sanciones más importantes frente a acciones que impliquen una vulneración o ataque al patrimonio natural".

Ortuño recordó que actualmente existe "un sistema de multas para las infracciones ambientales", pero consideró necesario ampliarlo y complementarlo con "la incorporación de un capítulo específico sobre delitos ambientales en el Código Penal". Explicó que durante la pasada legislatura se registraron avances en esa materia a partir de aportes realizados por el entonces ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que recogieron iniciativas impulsadas "tanto por el anterior gobierno del Frente Amplio como por legisladores del Partido Nacional". Según indicó, el proyecto llegó a obtener media sanción y fue aprobado en el Senado, aunque finalmente no prosperó en la Cámara de Diputados.

Ante ese antecedente, el ministro afirmó que el gobierno asumió el desafío de impulsar nuevamente la iniciativa y convocó "a todo el sistema político a concretar durante 2026 la aprobación definitiva de una ley de delitos ambientales". Explicó que la propuesta contempla cuatro capítulos fundamentales: "delitos contra la biodiversidad, con agravantes cuando ocurran en áreas protegidas; delitos vinculados a la contaminación del aire y del agua; delitos contra la gestión ambiental, como la presentación de información falsa; y conductas destinadas a obstaculizar o impedir las tareas de control". Además, señaló que "se prevé un régimen de sanciones progresivas, ajustadas a la gravedad de cada infracción".

El proyecto fue firmado por el ministro y luego de Presidencia será derivado al Parlamento.

Foto: Leonardo Mainé.

"Base sólida para avanzar"

Ortuño sostuvo que el país cuenta "con una base sólida para avanzar en esa dirección" y destacó diversas medidas adoptadas durante el primer año de gestión. Entre ellas mencionó "la actualización de la normativa sobre calidad de agua y prevención de la contaminación, regulaciones vinculadas a baterías de vehículos eléctricos, residuos de la construcción y desperdicio de alimentos, así como nuevas herramientas para la protección de humedales y la gestión de drenajes pluviales con el objetivo de adaptarse a los efectos del cambio climático y los eventos de lluvias intensas".

También destacó "la implementación de un protocolo de sequías" y consideró que "Uruguay alcanzó un nivel de madurez institucional y consenso político suficiente para concretar la aprobación de una ley de delitos ambientales".