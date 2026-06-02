Lema sobre el ministro Ortuño: "Es el principal promotor de la destrucción del ambiente”

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, apuntó nuevamente contra el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la decisión del gobierno de cancelar el proyecto Neptuno y optar por Casupá para reforzar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Además, solicitará a la comisión del Senado citar a la CAF después de que esta firmara un contrato de préstamo para la financiación de las obras.

Aunque el enfrentamiento viene desde hace meses, el último capítulo se desarrolló el pasado miércoles cuando el legislador blanco le pidió a Ortuño la suspensión preventiva de las licitaciones y demás procedimientos vinculados a las obras de Casupá. En respuesta, el ministro dijo el domingo que el gobierno avanzará al mismo tiempo que se hacen las evaluaciones ambientales.

Esta posición de Ortuño, para Lema, “confirma que lamentablemente el ministro de Ambiente en Uruguay es el principal promotor de la destrucción del ambiente”. Esto —continuó el senador nacionalista— “porque se van a talar, por ejemplo 426 hectáreas de monte nativo”.

“El ministro de Ambiente se pone como enemigo del ambiente justificando y promoviendo la destrucción. Y todo esto sin generar una fuente alternativa para suministrar la zona metropolitana”, indicó Lema. Y añadió: “No da la talla para llevar adelante la función”.

En este contexto, el legislador no descarta convocar al ministro de Ambiente al Parlamento.

“¿De qué lado está? ¿Del ambiente o de la justificación de la destrucción del ambiente?", insistió.