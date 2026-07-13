"Se busca cambiar una estadística monetaria": blancos criticaron cambios en transferencias para la infancia

El senador del Partido Nacional y exministro de Desarrollo Social durante la pasada administración, Martín Lema, se refirió este lunes a una de las novedades que incluye el proyecto de Rendición de Cuentas, acerca de la unificación de los programas de transferencias monetarias a hogares pobres con niños con un aumento en los montos para reducir la pobreza infantil, y al mismo tiempo, el casi nulo requerimiento de contraprestaciones. Para el legislador, el planteo "perjudica a los niños y adolescentes", y denunció que se busca "cambiar una estadística monetaria".

Lema ejemplificó con el caso de las asignaciones familiares como el Plan de Equidad. Sostuvo que estas prestaciones "no están focalizadas" y "no tienen una dirección".

"Así como no tienen una dirección, lo que se solicita es una contraprestación (enviar a los niños a las escuelas). La gran mayoría cumple con la contraprestación solicitada, entonces sacar o cambiar esa condicionalidad, lo que da es un mensaje absolutamente negativo, porque lo que se le está diciendo a madres y padres es que da lo mismo enviar a los niños a la escuela que no enviarlos", dijo Lema en rueda de prensa.

Para el nacionalista, esto "perjudica y compromete el futuro de los niños". En ese sentido, sostuvo que los cambios y asignaciones familiares del Plan de Equidad "representan un retroceso". Asimismo, indicó que existe otra transferencia que tendría modificaciones: la tarjeta Uruguay Social.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"La tarjeta Uruguay Social no exige una contraprestación, pero el fundamento es que es una prestación social focalizada en la alimentación, en la higiene y en la limpieza, y eso estaría cambiando, entonces, en el caso de lo que representa la tarjeta Uruguay Social, terminaría siendo una prestación social que no genere una contraprestación, pero que a su vez no busca asegurar que sea para alimentar, para higiene o para la limpieza", sostuvo.

Reiteró que lo que está planteado en el proyecto de Rendición de Cuentas "es un retroceso" y manifestó que se está "interrumpiendo una estrategia del periodo pasado", relacionada al "abordaje multidimensional".

"Acá se busca cambiar una estadística monetaria, pero sin tomar en cuenta otros factores. Un niño puede encuadrar fuera de la pobreza monetaria, pero si tiene falta de condiciones en la vivienda, si tiene falta de alimentación, falta de higiene u otro tipo de vulnerabilidades, tiene una realidad que puede ser peor que otro que esté por debajo de la pobreza monetaria, pero que estén contempladas diferentes circunstancias del hogar", añadió.

Por qué las transferencias monetarias casi no requerirían contraprestaciones

Entrevistado este lunes en Informativo Sarandí (AM 690), el ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue consultado sobre el plan de unificación de transferencias y el casi nulo requerimiento de contraprestaciones como asistir a la escuela o ir al médico.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

El proyecto establece que solo un porcentaje de la transferencia se retirará si se confirma que la familia no lleva al niño a clase o al hospital. El ministro respondió que se están unificando programas asistenciales y algunos de ellos ya no incluían contraprestaciones: "Hay hogares en el extremo de la cola de peor distribución del ingreso, que tienen el arreglo familiar más complejo, que les impide cumplir con condiciones básicas como incluso que el niño asista a la escuela. Si tú ponés una condicionalidad te quedás con la conciencia tranquila pero estás específicamente dejando afuera al extremo más vulnerable porque no tiene las herramientas básicas como para moverse".

De todas formas, el titular de Economía reconoció que esta "es una materia controversial" sobre la que se podría "discutir" o incluso "negociar" con la oposición, pero "va en la dirección correcta de ayudar a reducir la pobreza".