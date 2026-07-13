Andrés Ojeda cruzó a Gabriel Oddone tras sus críticas por el rechazo a la Rendición de Cuentas

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, respondió al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien calificó como "poco serio" el argumento usado por el senador para rechazar la Rendición de Cuentas del gobierno. "Ministro, no se enoje conmigo, la gente lo mandó a febrero, mire la encuesta, desempeño no satisfactorio, puede y debe rendir más", dijo en diálogo con El País.

"Lo que no es serio es mostrar gráficas como si fuéramos Suiza cuando la gente no llega a fin de mes. Lo invito a salir un rato del escritorio y acercarse al Uruguay real. Recuerde que ya no es más analista, ahora es ministro", añadió el senador colorado. Las encuestas de referencia son una de la consultora Cifra que indicó que la evaluación de gestión de Oddone es aprobada para el 35% y desaprobada para el 43%, y otra de Opción en donde la población dio un saldo negativo de 27 puntos porcentuales a la evaluación de la gestión de la economía.

Qué dijo Oddone sobre la Rendición de Cuentas y el argumento de Ojeda

Oddone dijo este lunes que mantiene la puerta abierta para la aprobación de la Rendición de Cuentas pese a que gran parte de la oposición nucleada en la Coalición Republicana —partidos Nacional, Colorado e Independiente— ya manifestó que la rechazará a nivel general, y por tanto el Frente Amplio debe conseguir los dos votos de Cabildo Abierto. Además, cuestionó el argumento usado por algunos legisladores para manifestar críticas al proyecto del gobierno.

En primer lugar, Oddone dijo que aún hay tiempo para negociar con la Coalición Republicana. Apuntó que "en estas semanas de trabajo en la Cámara de Diputados" se podrían "establecer condiciones de negociación que eventualmente cambien la decisión" de blancos, colorados e independientes. "El gobierno tiene toda la voluntad de sacar adelante la Rendición de Cuentas con el máximo apoyo posible", expresó, aunque consideró que "todavía hay votos potenciales en los miembros de Cabildo Abierto".

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Oddone explicó que una de las principales novedades que introduce el proyecto, que es la unificación de los programas de transferencias monetarias a hogares pobres con niños con un aumento en los montos para reducir la pobreza infantil, se podría lograr con una "ley alternativa" pero sería todavía "más trabajoso".

Bancada de la coalición. Foto: Darwin Borrelli.

"Es un consenso de la sociedad que Uruguay debe gastar más y mejor en atender la pobreza infantil, entonces el gobierno va a seguir recorriendo todos los caminos que sean necesarios", mencionó. En esta línea, cuestionó el "pronunciamiento tan apresurado" de la oposición, horas después de que el ministro compareciera para rendir cuentas de las cifras de 2025 y presentar los principales lineamientos del proyecto. Criticó que se hiciera, además, con una "puesta en escena comunicacionalmente tan potente". "Algo pasó en esas 48 horas o algo no me dijeron a mí cuando estuve presente", lamentó Oddone, y consideró que "a la población no le agrada" lo que sucedió.

Además mencionó dos elementos deslizados por Ojeda, quien indicó que el gobierno no aprobó el examen en cuanto a los balances económicos y debe "volver en febrero", y que la unificación de las transferencias monetarias para hogares pobres con niños puede hacerse con una ley separada. Para Oddone, "no es un buen argumento" que el cambio se pueda "hacer pero por otro camino" porque sería "frustrante para el país" volver a debatir en los próximos meses un tema que ya estará en discusión en esta Rendición de Cuentas. En cuanto al "vengan a febrero", dijo Oddone, "es poco serio".

Aumento. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, confirmó este viernes que la Rendición de Cuentas no será de “gasto cero” . Foto: Darwin Borrelli/El País.

"No debemos las personas que estamos a cargo de las políticas públicas manejarnos de esa manera; eso para un asado o para una conversación risueña entre amigos puede ser. El uruguayo no está acostumbrado a eso, tiene más que ver con cosas que aparecen en otros lados", lanzó.

El ministro apuntó que "al final del día" entre los equipos económicos que han pasado en los últimos gobiernos por el Poder Ejecutivo no hay "discrepancias tan sustantivas" como para no votar una Rendición de Cuentas. Recordó que la última vez que no se aprobó fue en 2003, con una situación económica sin "punto de contacto" con la actualidad. No aprobar una Rendición de Cuentas, para Oddone, solo es posible en "situaciones excepcionalísimas, y esta no es una". "Yo hacía 15 días había sido interpelado y ese día no salió ninguna moción de censura", mencionó en referencia a que la oposición no cuestiona tanto su gestión.