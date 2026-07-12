Perrone dice que CA debe tener otra "agenda" y avisó: "Manini es el líder, pero los que votan son los diputados"

Hacia dónde puede dirigirse hoy Cabildo Abierto y cuál es su futuro político es una incertidumbre en los pasillos del Parlamento y fuera de ellos. Álvaro Perrone ofrece algunas respuestas para las preguntas en boca de tantos: dice que este partido tiene que renovar su “agenda” -lo que implica dejar de defender casi únicamente “temas para las Fuerzas Armadas”- y que aunque Guido Manini Ríos es “el líder”, no es quien vota en Diputados.

-Fue muy crítico esta semana con la decisión de la Coalición Republicana de negar los votos a la Rendición de Cuentas del gobierno.

-Sí, es que no comparto, sobre todo, y más allá de la decisión en sí, que se haya tomado al inicio de la discusión. Yo aprendí a escuchar en los proyectos presupuestales a todas las delegaciones. Y este anuncio se hizo en el segundo día, luego de la visita del Ministerio de Economía, cuando falta recibir al resto de los ministerios, entre ellos uno tan importante como el del Interior, que tiene a su cargo las políticas de seguridad y el incremento de policías, o sea, el principal problema que tenemos en el país. Creo que se apresuraron. Pero hay además temas muy sensibles: cuando ellos hicieron la conferencia el jueves le dijeron que no a la asignación de dinero para los hogares más pobres.

-Ese es el argumento que utilizó el Frente Amplio.

-Yo doy mi argumento, no sé qué dijo el Frente Amplio. Sí digo que le regalaron un video de campaña al Frente Amplio para las próximas elecciones, con los dos remando haciendo que son Erling Haaland (N.d.r: se refiere a un recorte de un video viral protagonizado por los senadores Pedro Bordaberry y Sebastián Da Silva). Hacen payasadas en el Parlamento...

-Manini Ríos dijo también a El País que veía “incoherente” la postura que tomó la coalición. Imagino que coincide.

-Sí, es incoherente porque dicen que van a votar después los artículos en particular, pero no en general.

-Pero eso es lo que históricamente ha ocurrido.

-Sí, pero siempre ha habido mayorías. Ahora se ve que todo lo que dijeron en campaña fue mentira. Porque dijeron que había que dialogar, que había que conversar... y acá se cerraron a todo de una. Ahora van a esperar a que nosotros votemos para criticarnos, como ya nos están criticando, y después van a abrir la Rendición en su favor. ¿Pero sabés lo que pasa acá? ¿Por qué no votan? Porque los que mandan en el Poder Legislativo, dentro de la Coalición Republicana, son los intendentes.

“¿Ferrero es la única que combate al narcotráfico? -¿Cómo vio las reacciones que generó su proyecto de ley con el que busca cambiar el sistema de elección del fiscal subrogante de Corte? -Dijeron que Mónica Ferrero es la única que quiere combatir el narcotráfico. ¿Y qué pensarán los otros fiscales de esas opiniones? ¿Los otros fiscales no están dispuestos a combatir el narcotráfico? ¿Ferrero es la única? -¿Cómo llegó a la modalidad de la designación? Es por sorteo entre fiscales y con rotación cada seis meses. -Es una propuesta abierta a modificaciones. Mi intención con este proyecto no es apurarlo. Esta iniciativa es para decir: “Siéntense a negociar”. La Constitución los mandata. Y agrego: si se aprueba este proyecto, tiene que ser por consenso, no con mayoría simple. -Manini Ríos propuso que, dado el rechazo en la coalición, el sistema rija luego de finalizado el “mandato” de Ferrero”. -Pero eso no soluciona el problema.

-¿Cuál sería exactamente la postura de Cabildo Abierto ante la Rendición?

-Vamos a ver, primero, qué apertura de negociación tiene el gobierno.

-¿Ya iniciaron esas conversaciones?

-Todavía no. Esto recién empieza. Ahora, yo tengo una duda: no sé si el gobierno quiere que salga esta Rendición de Cuentas, porque todos hemos visto sus mediciones de aprobación y el descontento interno que maneja, y mi olfato me dice que van a querer darle un mensaje a su militancia para que se dé cuenta que no tienen mayoría y que, por lo tanto, no pueden hacer lo que quieren. Pero además porque la Rendición de Cuentas más importante para el gobierno es la del año que viene.

-¿Por qué dice eso?

-Porque va a ser cuando el gobierno haya recaudado el Impuesto Mínimo Global y va a tener más recursos. Entonces yo creo que si el gobierno no puede aprobar esta Rendición, no le va ni le viene; saldrán a explicarlo por el país.

-Pero no tendrían Rendición si Cabildo Abierto no la vota. ¿Esa es una posibilidad cierta, entonces?

-Es lo que decía: hay que ver qué apertura tiene el gobierno para negociar.

-Desde el FA se dijo que su partido puso como condición que se atiendan dos temas que han formado su agenda hasta el momento: la situación de los presos en Domingo Arena y la derogación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

-Nosotros no hemos hecho ningún planteo para la Rendición de Cuentas y en ninguna negociación. Eso no está arriba de la mesa.

-¿Y que sí está arriba de la mesa?

-Me inclinaría por temas populares, como la seguridad.

-Pero la seguridad ya es parte de la Rendición...

-Hay que ver la cantidad de efectivos, los vehículos que deben usarse y la tecnología. Hay que ver si se puede redistribuir y de dónde. Lo que sí es un tema muy sensible es lo que tiene que ver con las partidas para la pobreza infantil, y no me entra en la cabeza por qué la Coalición Republicana no quiere votarlo. Ellos dicen que es asistencialismo puro y duro. Y está bien. Pero dejá que el dinero le llegue a la gente... Ese dinero no es para cambiar el auto, es para comer. Y si no estás de acuerdo, y vas a ganar las próximas elecciones, como todos piensan que van a ganar menos el expresidente Luis Lacalle Pou, como además ya se los dijo, ganás y lo cambiás, pero no le quites el dinero a los más humildes.

-Respecto a ese tema, hay un cambio relevante en el condicionamiento de las transferencias, cuya mayor parte quedará sin efecto. Y Cabildo Abierto, que participó en el Diálogo Social y lo dejó en claro en sus conclusiones, no está de acuerdo con que eso ocurra. ¿No hay una contradicción?

-Bueno, habrá que negociarlo. Lo que no puede ser es que el dinero no le llegue a la gente.

-¿No le preocupa que se caiga en asistencialismo?

-La gente lo necesita. Ninguno de estos que está acá en la foto (N.d.r: toma la fotografía de la conferencia de la Coalición Republicana del pasado jueves) recorrió un asentamiento. No saben lo que es. Un senador dijo que lo van a usar para comprar un celular.

-Pedro Bordaberry puso ese ejemplo.

-¿Y si una madre quiere un celular para comunicarse con su hijo, que estudia por las noches? No se puede caer más bajo...

-El problema que se señala es el cambio en el mecanismo de transferencia y que pase a ser en efectivo.

-¿Y cuál es el problema? A la AUF se le da dinero en efectivo.

“Intendentes acumulan cada vez mayor poder” -¿Qué quiere decir con que los que “mandan” en la bancada de la Coalición Republicana son los intendentes? -Cuando se dio la discusión del Presupuesto, los principales acuerdos se cerraban en la Torre Ejecutiva, adonde concurrían los representantes del Congreso Intendentes; estuvieron varios días negociando con OPP los recursos para las intendencias. Y los intendentes, antes de ser intendentes, son electos diputados o senadores, para después dejar sus bancas a sus suplentes. Y los suplentes reciben órdenes de sus intendentes a la hora de votar. Como se acordó el presupuesto para las intendencias, el Congreso de Intendentes luego votó la ley. Y esto es algo que el país tiene que empezar a mirar: el Congreso de Intendentes tiene cada vez más poder y hoy tiene un fuerte mando en el Poder Legislativo. Entonces, si ahora se estuviera tratando algo de las intendencias que ellas necesitaban, la Rendición se votaba.

-Volviendo a las pretensiones que puede tener Cabildo en la futura negociación: Manini Ríos, por ejemplo, ya planteó que le preocupa la quita de fondos a la Fuerza Aérea. ¿Ese es un tema que va a estar?

-¿Qué Fuerza Aérea tenemos nosotros? ¿Dos aviones y dos helicópteros? Creo que Cabildo Abierto tiene que cambiar un poco el chip, tiene que renovar la agenda y empezar a plantear otros temas.

-Quiere decir que no está de acuerdo con algunos de los postulados históricos de Cabildo Abierto y sobre los que insiste Manini Ríos.

-No sé qué dijo Manini sobre la Fuerza Aérea, pero si agarro una medición de una encuestadora sobre los principales problemas del país, la Fuerza Aérea no aparece. En ningún lado. Entonces no puede ser que en el Parlamento solo estemos peleando por temas para las Fuerzas Armadas. Yo, por lo menos, siento que estoy para otra cosa.

-¿Pero quién es el líder de Cabildo Abierto?

-A ver, voy a ser claro: el líder es Manini Ríos. Pero los que votan son los diputados. Los liderazgos son una cosa y los votos, otra. Y además una cosa es ser líder de un partido y estar en el día a día del Parlamento, y otra cosa es ser líder desde lo lejano.

-Pero se debería mantener alguna coordinación, ¿no?

-Sí, pero estoy convencido de que Cabildo tiene que renovar el discurso y tener propuestas nuevas. Es una opinión mía y ya se la he dicho a Manini.

-¿Qué propuestas nuevas tiene?

-Tenemos que discutirlo. Ninguno está hablando de lo grande que es el Estado.

-Se habló muchas veces de eso...

-Pero hoy no. Se habló en el período pasado, se creó un Ministerio de Ambiente, que yo lo voté y no sirvió para nada. Tenemos que ir para atrás con eso. También está la posibilidad de unificar Ancap con UTE. Se habla, pero no se avanza.

-¿Qué va a pasar con el futuro de Cabildo Abierto? Está más que claro que ya no integra la Coalición Republicana. ¿Pero puede retornar más adelante o es una puerta que está cerrada?

-Después de la decisión que tomó este jueves, y la forma en que lo hicieron, pareciendo que estaban en una fiesta, cuando estaban anunciando que no iban a votar las asignaciones a los hogares más pobres, yo me siento lejísimo de la Coalición Republicana. Me siento más cerca de irme para mi casa.

-¿Se sostiene Cabildo Abierto como una tercera vía?

-No sé qué va a pasar con Cabildo.

-¿Una alianza con el FA?

-No, eso no va a pasar.