Perrone denunció que los partidos "violan la Constitución" al no negociar la designación de un fiscal de Corte

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone defendió este jueves su proyecto de ley que propone cambiar el mecanismo de designación del fiscal adjunto de Corte —condición con la que Mónica Ferrero ejerce su función desde inicios de 2024—.

“La iniciativa —dice el proyecto— pretende resolver una incoherencia en el régimen vigente, por el que el titular del cargo tiene un plazo legalmente establecido para permanecer en el mismo, mientras que el subrogante carece del mismo, en tanto puede mantenerse de forma indebida, sin que se prevea un mecanismo que impulse la regularización del cargo".

Entrevistado en el programa 12 PM (Azul FM), Perrone manifestó que el proyecto de ley presentado "es una muy simple modificación a un artículo". Asimismo, se mostró crítico con que las funciones del fiscal subrogante no tengan plazo de finalización.

"El fiscal subrogante no tiene plazo, a algo que se vota con mayorías especiales se le pone un plazo (10 años), pero el fiscal subrogante no tiene plazo", manifestó.

Mónica Ferrero. Foto: Leonardo Mainé.

Para el legislador cabildante, los partidos con mayorías en el Parlamento "están violando la Constitución", ya que la misma "los obliga" a designar a un nuevo fiscal de Corte "con una mayoría de tres quintos".

"Mi intención con este proyecto es que [los partidos] se sienten a negociar, porque es lo que tienen que hacer, porque la Constitución los manda", reiteró.

Añadió que tanto el Frente Amplio como la Coalición Republicana "están como dos bloques encerrados". "Como no hay acuerdos violan la Constitución, no nombran a un fiscal titular", denunció.

Cámara de Senadores. Foto: Darwin Borrelli

Críticas a senadores

Perrone criticó las "expresiones muy graves" realizadas por algunos senadores en las últimas horas. "Han dicho que sacar a Ferrero - que no es nuestra intención- es poco menos que apoyar al narcotráfico", sostuvo.

"Yo pregunto a los senadores que han dicho eso, ¿qué pueden estar pensando el resto de los fiscales que podrían llegar a ser fiscal general? ¿Que la única que lucha contra el narcotráfico es Ferrero? ¿Con la situación que vivió, hasta cuándo la van a tener?", cuestionó Perrone en referencia al atentado que sufrió la fiscal de Corte a finales de setiembre de 2025.

Sostuvo que las expresiones de los legisladores "son muy graves". "Es una irresponsabilidad enorme el no sentarse a negociar, porque ni siquiera hay una reunión", indicó.

Qué dice la iniciativa de Cabildo Abierto

El corazón de la propuesta firmada por Perrone, es que “la subrogación del fiscal adjunto de Corte por razones de licencia, vacancia temporal o definitiva" pase a ser "ejercida por un fiscal penal de Montevideo que se encuentre prestando funciones en el sistema acusatorio designado por sorteo público y será rotativa cada seis meses", y no por el fiscal penal más antiguo de la capital, sistema que se impuso durante el período pasado, luego de un cambio normativo que comenzó a regir en 2022 y que terminó propiciando poco después el ascenso de la conocida fiscal de drogas.

"Antes de los quince días de que se produzca el vencimiento de dicho plazo —continúa la iniciativa de Cabildo—, se realizará un nuevo sorteo entre los fiscales penales de Montevideo que se encuentren prestando funciones en el sistema acusatorio, excluyendo al subrogante saliente, hasta tanto todos hayan ejercido la subrogación, momento en que el sorteo incluirá nuevamente a todos los fiscales habilitados. Igual procedimiento —agrega— se realizará en caso de impedimento superviniente del subrogante que haya asumido como fiscal adjunto, antes de los seis meses del plazo establecido".

Perrone dialogó sobre esta propuesta con compañeros de bancada de la oposición, pero de todas formas su difusión pública generó incomodidad en la interna de la coalición republicana, renuentes ante la posibilidad de que el abroquelado respaldo dado a Ferrero termine en la nada con el cambio del sistema, señalaron a El País varias fuentes parlamentarias.