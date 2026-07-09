El "sueño húmedo batllista" y la defensa de la convivencia de la coalición: trasfondo del choque en la oposición

José Batlle y Ordóñez, cuya figura veneran y reivindican de manera constante los colorados, ha sido históricamente un punto de conflicto entre los dos partidos tradicionales. Así volvió a quedar en evidencia en un cruce en el Parlamento el martes durante la votación de la acuñación de monedas conmemorativas del 170° aniversario de su nacimiento, aunque líderes de ambas fuerzas políticas “bajan la pelota al piso” en la búsqueda de una imagen unida de la coalición.

El enfrentamiento histórico quedó simbólicamente estampado en una anécdota del propio expresidente Luis Lacalle Herrera. Durante las negociaciones con el Partido Colorado para conformar una coalición en las elecciones de 1999, que implicaba un apoyo a Jorge Batlle para evitar una victoria del frenteamplista Tabaré Vázquez, su madre le preguntó, azorada: “¿Te fijaste el apellido?”.

Esta tensión volvió a reeditarse este martes en el Parlamento, cuando el senador blanco Sebastián Da Silva aseguró que Batlle y Ordóñez era una “figura controversial” y pidió que se terminara “con traer el batllismo a 2026”.

“Sin duda, ese modelo, ese sueño húmedo batllista nos ha acompañado durante todos estos años sin importar la condición económica-social en el país. Hay sacramentos inspirados en los intérpretes del batllismo con los cuales no estoy de acuerdo. (…) Nunca estuve de acuerdo con el Estado de bienestar, un sueño generado al principio del siglo XX, inviable en 2026”, añadió.

Pero no fue el único que matizó la figura de Batlle y Ordóñez: la senadora blanca Graciela Bianchi también indicó que no estaba de acuerdo con que “se enseñe a las siguientes generaciones que fue una persona única, perfecta e irrepetible", sino que, en cambio, debe entenderse que era "producto de su tiempo". En esa línea, apuntó que no se lo puede “convertir en un bronce”. Al mismo tiempo, mostró su disconformidad con que otros partidos “se apropien” del batllismo.

No obstante, después de asegurar que es un personaje con "claros y oscuros", resaltó: “Sin fanatismos, contando la historia como realmente fue, se merece la acuñación de la moneda”.

En esa misma sesión, el senador blanco Javier García intentó poner paños fríos y habló de “pasiones legítimas”. Hizo hincapié en que “el presente y el futuro son más importantes que el pasado”, aunque este último “abrace y haga vibrar el corazón”. Por eso, entiende que con los colorados tienen “fundamentos” que los “unen” a pesar de los enfrentamientos del pasado.

“Estamos en el siglo XXI y las divisiones de los siglos XIX y XX no pueden ser motivo de división ahora. Eso es historia. Hicimos la coalición republicana con los colorados y otros partidos, con la que ya gobernamos y lo volveremos a hacer juntos a partir del 2030”, señaló a El País.

En respuesta a las críticas, del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda pasó en la sesión el audio de un discurso de Luis Lacalle Pou cuando era presidente. En este, el exmandatario aseguró: "Hay que terminar de una vez con esos negros y blancos de que la presencia del Estado atenta contra la libertad o contra el mercado. Me atrevo a decir que el Estado a veces es el único que puede hacer piecito para que la persona goce de la libertad que no tiene".

Ojeda, entonces, aseguró que “comulga” con las palabras del expresidente.

Al día siguiente, en diálogo con El País, el senador colorado afirmó que “ni Batlle y Ordóñez es un tema negativo en el Partido Nacional, ni Luis Alberto de Herrera para el Partido Colorado”. A su entender, “los tiempos han cambiado” y este cruce que hubo el martes “no complica el futuro de la coalición” porque es “mucho más” lo que los “une” que lo que los “separa”.

Para otro colorado, el diputado Felipe Schipani, está “en la tapa del libro que, si quieren 'construir una alternativa de gobierno', (los blancos) no se pueden dedicar a agraviar a los socios.

Desde su punto de vista, los homenajes en el Parlamento “no deberían ser escenario para que se genere una discusión entre las diferentes bancadas o partidos y, mucho menos, entre la coalición republicana”. Recordó en diálogo con El País que, obviamente, “hay blancos que tienen una visión distinta a la batllista, como hay colorados que de repente” no comparten “muchas ideas de líderes del Partido Nacional como Luis Alberto de Herrera”.

Schipani hizo énfasis en la mención de “sueño húmedo” de Da Silva: “Fue agraviante y absolutamente innecesario. Espero francamente que no vuelva a ocurrir. Somos partidos distintos pero son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Estar hoy discutiendo a Batlle y Ordóñez o Luis Alberto de Herrera no tiene mucho sentido ni aporta nada”.

No cree, además, que la posición de Da Silva “sea mayoritaria dentro del Partido Nacional por el sencillo motivo de que el presidente” Lacalle Pou “lo reivindicó con ese discurso” que mostró Ojeda. Además de que “ninguno de los ministros y legisladores blancos en el periodo pasado promovió desandar reformas del batllismo”. Su hipótesis la reafirma con que “varios legisladores” del Partido Nacional se le acercaron para disculparse por los dichos del senador.