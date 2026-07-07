“Nadie censura nada”: cruce entre Ojeda y Cosse por reproducir un audio de Lacalle Pou en sesión del Senado

El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda y la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, tuvieron un tenso cruce este martes durante la sesión en la que debatían la autorización para que se acuñe una moneda por el 170 aniversario del nacimiento de José Batlle y Ordóñez.

Luego de que el senador nacionalista Sebastián da Silva expusiera su opinión contraria a algunos ideales de Battle y Ordóñez, entre ellos "que la igualdad esté por encima de la prosperidad", según citó, el senador Ojeda pidió la palabra para responderle.

Para Ojeda, "el batllismo moderno" no difiere del punto de vista de Da Silva. "Pero no le voy a responder yo, le va a responder el presidente (Luis) Lacalle Pou", expuso y acto seguido aproximó su celular al micrófono y comenzó a reproducir un audio.

Carolina Cosse presidiendo una sesión del Senado Foto: captura de video

Cruce entre Ojeda y Cosse por un audio de Lacalle Pou

Una vez que se escucharon las primeras palabras del expresidente de la República, Cosse cortó el micrófono de Ojeda. "No corresponde lo que está haciendo, senador. No puede hablar otra persona que no sea senador. Antes tiene que solicitar a la mesa", explicó la presidenta del Senado.

"No hay ningún impedimento reglamentario", refutó Ojeda y aseguró que semanas atrás, durante una interpelación, ya tuvo esta discusión y procedió a reproducir los documentos que llevaba consigo. "No tengo que pedirle permiso a la mesa, ni me lo tienen que autorizar ni censurar previamente".

"Nadie censura nada acá, todos hemos luchado por la libertad de expresión, esta es la casa de la democracia", respondió enfática Cosse.

Finalmente, Ojeda decidió concluir su exposición dando unas palabras finales, sin insistir en reproducir el audio.

Luego de la sesión, en rueda de prensa, Ojeda reafirmó que Cosse "no es más que la presidenta del Senado, no es quien decide, aplica el reglamento".

"Si me lee el reglamento, todo. Si no me lee el reglamento, es una imposición antojadiza y discrecional. Es inaceptable", agregó el senador.