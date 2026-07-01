Ojeda insiste con denuncia al jefe de policía de Montevideo; reclama acción de Negro e “investigación urgente”

Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, insistió este martes con la denuncia que presentó en abril ante el Ministerio del Interior contra Alfredo Clavijo, exsubdirector de Policía y actual jefe de Policía de Montevideo.

En un documento de “acción de urgimiento”, al que accedió El País, el dirigente asegura que no hubo “resolución expresa” de su denuncia ni fue notificado de la “apertura de procedimiento administrativo alguno”. Según indica, “la Dirección de Asuntos Internos debió sustanciar, dentro del plazo de 48 horas, una investigación de urgencia”.

El abogado denunció al jerarca por entender que traspasó las restricciones constitucionales y legales que tiene todo policía en actividad a la hora de expresar una opinión, y pidió que el funcionario sea sancionado.

Ojeda dijo en su momento, en alusión al plan de seguridad y las “expectativas” en cuanto a este, que “la montaña” había “parido un ratón”. Clavijo le respondió públicamente que sintió “tristeza” por la “incomprensión por parte” de quienes hablaron “sobre animales” para definir el plan, cuando quienes lo ejecutan son “policías y trabajadores”.

“Eso de que la montaña parió un ratón me parece extraño. Y después cómo se nos relaciona... ¿porque entonces qué, somos ratones? No entiendo eso a veces”, sostuvo en su momento, y agregó: “Nosotros no somos nada de eso, y si tuviéramos que ser algo que se está enfrentando a la criminalidad, por lo menos yendo a nuestra fauna, somos un puma bravo”.

En el recurso presentado el martes, Ojeda también afirma que, “ante reiteradas consultas realizadas para conocer el estado de las actuaciones, la Dirección Nacional de Asuntos Internos informó que la denuncia fue elevada al ministro del Interior (Carlos Negro)”.

Ojeda sostiene que a Negro le correspondía “expedirse en el plazo de 30 días, encontrándose facultado para disponer las medidas correspondientes frente a la eventual configuración de una infracción administrativa vinculada con la vulneración del principio de separación de poderes”. Esto, según el senador, no ocurrió.

Ojeda solicita que Negro se pronuncie al respecto “en plazo máximo de 30 días” y que “explique la demora que revisten las actuaciones y el procedimiento que se encuentre en curso”.

En abril, tras presentar la denuncia, el senador manifestó que las expresiones de Clavijo “no constituyen meras opiniones personales aisladas ni pueden ampararse en la libertad de expresión en abstracto”, sino que “se trata de manifestaciones proselitistas emitidas por un funcionario policial en actividad, desde una posición de autoridad institucional, lo que a su entender configura “una infracción grave”.

El colorado afirmó que “corresponde” que contra Clavijo recaiga “la inmediata instrucción de un sumario administrativo, a efectos de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan”.