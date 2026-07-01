Gobierno sale a argumentar la aplicación de Imesi a vehículos eléctricos: cómo serán las franjas y porcentajes

El gobierno decretó la colocación del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos eléctricos, que hasta la actualidad están exonerados del pago de ese tributo. Será por franjas, los más baratos seguirán sin pagar e incluso los más caros tendrán un porcentaje menor que los vehículos a combustión interna.

El decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi y los ministros Gabriel Oddone y Fernanda Cardona, de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, respectivamente, toma en cuenta los valores de importación de los vehículos para establecer tres franjas.

La primera franja, que corresponde a los vehículos con valor de importación que no supere los US$ 19.000, seguirá con un 0% de Imesi, como hasta ahora. En la franja que abarca a los vehículos con valores de importación entre US$ 19.000 y US$ 27.000, se pagará 5% de Imesi. En la tercera y última franja, para los vehículos con valor superior a US$ 27.000, el porcentaje de tributación será de 9%.

En todos los casos, el cambio se aplicará a partir del 1° de enero de 2027. Los vehículos de combustión interna también dividen su tributación de Imesi por franjas vinculadas a las cilindradas, pero los más baratos pagan 23%, por lo que el gobierno afirma que con esta reciente resolución no se quitan los incentivos a la movilidad eléctrica, que ha ido consolidándose en los últimos años.

"El que compró un auto de más de US$ 45.000 puede pagar un poco más de Imesi", dijo Sánchez

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró este miércoles que esta medida permitirá al Estado una recaudación cercana a US$ 18 millones que se usarán para financiar el incremento en las transferencias a la primera infancia, una política central de la Rendición de Cuentas que se presentó este martes en el Parlamento.

En diálogo con la diaria Radio, Sánchez afirmó que los US$ 30 millones incrementales para este plan provendrán de tres rubros: el Impuesto Mínimo Global que empezará a cobrarse en 2027 a las empresas multinacionales de mayor facturación; un "crecimiento mayor de la economía" en 2026, que implicará "mayor recaudación"; y finalmente la eliminación de la exoneración de Imesi a los vehículos eléctricos, que para el secretario de Presidencia no implica "abandonar la promoción de la movilidad eléctrica".

"Uruguay tiene una política que ha promovido la movilidad eléctrica, que los vehículos eléctricos tengan una consideración tributaria distinta a los vehículos a combustión", dijo y explicó que en los vehículos más baratos, categoría a categoría, seguirán con Imesi de 23% contra 0%. Dijo que hay una situación particular y es que "un Tesla paga 0%", y eso se modificará.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. Foto: Leonardo Mainé.

"Más del 50% de los autos eléctricos van a seguir a tasa cero", dijo y señaló que los precios de referencia en el decreto son de importación, y que los precios de venta al público suelen ser más altos. La primera franja, aseguró, es para autos que se venden al público a unos US$ 28.000, y hasta ese monto no pagarán Imesi. La segunda franja consideró que va hasta precios de venta al público de unos US$ 40.000, y esos pagarán 5%. Con ese criterio, de ahí en adelante es que se pagará 9%.

"Uno va poniendo prioridades", dijo y afirmó que actualmente la necesidad es "que podamos reducir un 25% la pobreza infantil". "El que compró un auto de más de US$ 45.000 puede pagar un poco más de Imesi, y quien compró un auto de hasta US$ 25.000 va a seguir sin pagar Imesi", concluyó Sánchez.