“Sacar a Ferrero es dejar ganar al narcotráfico”: repercusiones en la coalición tras propuesta de Cabildo

Luego de que el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone presentara el Cámara de Representantes una iniciativa que propone cambiar el mecanismo de designación del fiscal adjunto de Corte —condición con la que Mónica Ferrero ejerce su función desde inicios de 2024—, han sido varios los integrantes de la coalición republicana que han salido a respaldar la función de Ferrero.

El senador colorado Andrés Ojeda recordó este jueves que Perrone estuvo en el equipo que declaró la necesidad de dar continuidad hasta 2030 a Mónica Ferrero al frente de Fiscalía.

"Lo que le pedí a Perrone fue que nadie se apure con esto y que tengamos en cuenta de que más allá que esto se resuelve con sanciones simples, debería tener mayores consensos porque es un tema delicado", expresó Ojeda en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

"Nuestro respaldo a Mónica Ferrero está igual que el primer día. Sacar a Mónica Ferrero es dejar ganar al narcotráfico y no estoy dispuesto a claudicar en esta guerra contra el narco, porque debería ser el centro de nuestros desvelos", remarcó.

Dentro de las filas del Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry también expresó que sacar a Ferrero de su función sería una mala decisión.

"Sacar a la fiscal Mónica Ferrero de su cargo hoy no solo es aceptar la injerencia política en la Fiscalía General de la Nación y ser funcional a una estrategia de control político sobre esta; es, ademas, ceder ante los que atentaron contra ella y su familia y pretendían lo mismo: sacarla de su cargo; malo para la República", escribió en senador en su cuenta de X.

Sacar a la Fiscal Monica Ferrero de su cargo hoy no solo es aceptar la injerencia politica en la Fiscalia General de la Nación y ser funcional a una estrategia de control político sobre esta; es, ademas, ceder ante los que atentaron contra ella y su familia y pretendían lo mismo:… — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) July 9, 2026

La misma plataforma usó el diputado Felipe Schipani. "Perrone garantizó, en la conferencia de prensa de la Coalición Republicana del 19 de marzo de 2026, la continuidad de Mónica Ferrero en Fiscalía hasta 2030. Hoy impulsa un proyecto para removerla por otra vía. ¿Qué negoció Cabildo Abierto con el Frente Amplio para cambiar de posición? Quienes seguro celebran este giro son las organizaciones criminales que atentaron contra Ferrero y hace tiempo quieren verla fuera de la Fiscalía", publicó, junto a una fotografía de la conferencia citada.

Perrone garantizó, en la conferencia de prensa de la Coalición Republicana del 19 de marzo de 2026, la continuidad de Mónica Ferrero en Fiscalía hasta 2030. Hoy impulsa un proyecto para removerla por otra vía.



¿Qué negoció Cabildo Abierto con el Frente Amplio para cambiar de… pic.twitter.com/Vp4x2ePLWI — 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮𝗻𝗶 (@FelipeSchipani) July 9, 2026

También mostró su desagrado con la propuesta de Cabildo Abierto el senador del Partido Nacional Javier García, quien catalogó la movida de "kirchnerismo a la uruguaya".

"Sacar a Ferrero de la Fiscalía es lo que quiere el narcotráfico, lograr lo que ellos buscaban cuando atentaron contra ella. Es una línea sin retorno. Es lo que buscan, además, aquellos que quieren a la Justicia y a la Fiscalía al servicio del Ejecutivo y el poder. El kirchnerismo a la uruguaya", publicó García.

Sacar a Ferrero de la Fiscalía es lo que quiere el narcotráfico, lograr lo que ellos buscaban cuando atentaron contra ella. Es una línea sin retorno. Es lo que buscan, además, aquellos que quieren a la Justicia y a la Fiscalía al servicio del Ejecutivo y el poder. El kirchnerismo… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) July 9, 2026

La senadora Graciela Bianchi se expresó sobre el tema y pedir que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se exprese públicamente sobre el tema.

"Punto final: como integrante de la Coalición Republicana y ferviente coalicionista, hay que exigirle a Guido Manini Ríos que se pronuncie si respalda o no la conducta de Álvaro Perrone. Ya está cayendo demasiado bajo y nada menos con la Fiscal Ferrero. Pasó todos los límites", publicó.

En la respuesta que dio Perrone en esa red social —y que volvería a ser respondido por Bianchi, ya en un tono más alto—, quedó claro su objetivo declarado: que los senadores se sienten "a negociar, (y) cumplan con el diálogo que prometieron en campaña". Sobre la pertenencia política de Cabildo Abierto, el diputado también fue claro: "Por si no sabías, nosotros no integramos la Coalición (desde) hace mucho".

No entendiste nada, todo el apoyo a la fiscal Ferrero, si se ponen de acuerdo la votan y listo, se tienen que sentar a negociar, cumplan con el diálogo que prometieron en campaña, por si no sabías ,nosotros no integramos la

Coalición hace mucho, por un momento podes dejar de… https://t.co/BrmraFWlCi — Alvaro Perrone 5️⃣1️⃣0️⃣ (@APerrone510) July 8, 2026

¿Qué dice la propuesta presentada por Cabildo Abierto?

“La iniciativa —dice el proyecto— pretende resolver una incoherencia en el régimen vigente, por el que el titular del cargo tiene un plazo legalmente establecido para permanecer en el mismo, mientras que el subrogante carece del mismo, en tanto puede mantenerse de forma indebida, sin que se prevea un mecanismo que impulse la regularización del cargo".

Lo que ahora los legisladores discutirán, y que es el corazón de la propuesta firmada por Perrone, es que “la subrogación del fiscal adjunto de Corte por razones de licencia, vacancia temporal o definitiva" pase a ser "ejercida por un fiscal penal de Montevideo que se encuentre prestando funciones en el sistema acusatorio designado por sorteo público y será rotativa cada seis meses", y no por el fiscal penal más antiguo de la capital, sistema que se impuso durante el período pasado, luego de un cambio normativo que comenzó a regir en 2022 y que terminó propiciando poco después el ascenso de la conocida fiscal de drogas.

Yamandú Orsi y Álvaro Perrone. Foto: Leonardo Maine.

"Antes de los quince días de que se produzca el vencimiento de dicho plazo —continúa la iniciativa de Cabildo—, se realizará un nuevo sorteo entre los fiscales penales de Montevideo que se encuentren prestando funciones en el sistema acusatorio, excluyendo al subrogante saliente, hasta tanto todos hayan ejercido la subrogación, momento en que el sorteo incluirá nuevamente a todos los fiscales habilitados. Igual procedimiento —agrega— se realizará en caso de impedimento superviniente del subrogante que haya asumido como fiscal adjunto, antes de los seis meses del plazo establecido".

Perrone dialogó sobre esta propuesta con compañeros de bancada de la oposición, pero de todas formas su difusión pública generó incomodidad en la interna de la coalición republicana, renuentes ante la posibilidad de que el abroquelado respaldo dado a Ferrero termine en la nada con el cambio del sistema, señalaron a El País varias fuentes parlamentarias.

La visión del gobierno y del FA

Enterados de esta propuesta, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a El País que valoraban que ella genera una consecuencia bien concreta, en línea con la intención manifestada por Perrone: "Obliga a negociar" a la oposición. O sea, que puede mover el tablero.

En filas del Frente Amplio la reacción fue, lisa y llanamente, de "sorpresa", dijo el diputado Joaquín Garlo, vocero en este asunto.

Mónica Ferrero, fiscal de Corte. Foto: archivo El País

"Nuestra tónica y tesitura es recorrer el camino del diálogo para poder lograr la designación de un fiscal de Corte titular", se limitó a afirmar el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) e integrante de la comisión de Constitución y Legislación de la cámara baja.

El diálogo, agregó en conversación con El País, es lo que ha imperado en el Parlamento en los últimos días, con la designación por consenso de Álvaro França como ministro de la Suprema Corte de Justicia o de Edgardo Ettlin como ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hacía varios años que acuerdos de este tipo no se generaban en el Parlamento, puntualizó Garlo. "Son señales positivas —concluyó—. Y, en este caso, nuestra intención es que también prospere el intercambio y la construcción de acuerdos".