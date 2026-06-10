Polémica por ascenso de fiscales: FA quitó apoyo a tres nombres y oposición dice que es "campaña" contra Ferrero

La designación de tres fiscales departamentales, que el Senado iba a votar este miércoles sin que en la previa se visualizara la posibilidad de conflicto alguno, terminó generando un fuerte cruce entre oficialismo y oposición, que cuestionó la decisión "intempestiva" del "Frente Amplio de retirar su apoyo a los tres nombres acordados en comisión para ser investidos como fiscales titulares.

En la coordinación partidaria de la Cámara de Senadores, realizada este miércoles, se estableció que las venias de las doctoras María Fernanda Delpino Da Silva, Victoria Cristiani Szollos y Ana Inés Iriarte Barbosa serían puestas a consideración del pleno del Senado, y que contarían con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, la coalición de izquierda, sin aviso, según denunciaron los senadores Javier García (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado), comunicó ya en la sesión que el oficialismo —que tiene mayoría en esta cámara, con 17 legisladores— votaría que esos tres nombres volvieran para su tratamiento en comisión.

"Esto es grave, hay fiscalías acéfalas, se necesitan estas venias como el aire, esto nunca pasó y se hace sin ninguna explicación; da lugar a todas las suspicacias", escribió Ojeda en su cuenta de X.

García, en la misma línea y en el mismo ámbito, expresó: "Sin argumentar razones, sin motivos explícitos. Raro. La orden apareció esta mañana telefónicamente dicen. Sin duda que la Torre Ejecutiva está atrás. El ataque a la fiscalía desde el oficialismo llega a extremos peligrosos institucionalmente".

En rueda de prensa, García subrayó que la oposición pidió conocer las razones detrás de esa decisión, pero que no les respondieron. "Los senadores del FA tampoco saben por qué la retiraron. La orden es clara, (y fue) de Torre Ejecutiva", afirmó.

Las "suspicacias" a las que aludió Ojeda o "el ataque" a que hizo referencia García tienen su anclaje en una confrontación de larga data entre el Frente Amplio y blancos y colorados en relación al rol de la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero. La jerarca es respaldada por la coalición republicana, pero no así por la bancada oficialista, que junto con el gobierno pretende encontrar un sustituto avalado por las mayorías especiales que exige la Constitución para que lidere, como titular, el Ministerio Público.

El malestar del Frente Amplio con la labor de Ferrero ha sido, en varios momentos, explícita, como ocurrió a mediados del mes pasado, cuando la fiscal general decidió el nuevo destino —asumido el 19 de mayo— de Alejandro Machado, quien abandonó la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno para pasar a ocupar la recién creada Fiscalía de Cibercrimen. Esto generó críticas de parte de la izquierda, que entonces cuestionó la falta "de explicaciones de parte de la Fiscalía" para tomar una definición que supone, entre otras cosas, que investigaciones como el caso Cardama o la causa que indaga la presunta destrucción de un documento público en la Torre Ejecutiva del gobierno de Luis Lacalle Pou queden a cargo ahora de un fiscal nuevo.

Se harán "consultas"

Fuentes de la bancada frenteamplista consultadas por El País, señalaron que en las últimas horas surgieron dudas sobre si correspondía, formalmente, la designación de las tres fiscales departamentales que Ferrero propuso para el cargo.

"Vamos a hacer consultas a Fiscalía —dijo un senador oficialista—, para saber por qué no se siguió la lista de prelación del concurso".

Ferrero, por su parte, y según supo El País, hasta esta tarde no estaba al tanto de los fundamentos para el retiro de sus tres propuestas. Las funcionarias en cuestión, dijeron fuentes del Ministerio Público, ganaron sus respectivos concursos de ascenso y trabajan "desde hace años" en el organismo.