Cabildo Abierto presentó un proyecto alineado al interés del gobierno que llevaría a que Ferrero deje su cargo

En las últimas horas Cabildo Abierto presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley con el objetivo de “subsanar las inconsistencias normativas” que regulan el mecanismo de la subrogación del cargo del fiscal de Corte y que, de aprobarse, llevaría a que quien hoy es la encargada de dirigir en forma interina el Ministerio Público, Mónica Ferrero, abandone el cargo.

El texto, que lleva la firma del diputado Álvaro Perrone y que ya circula entre dirigentes del Frente Amplio y en filas del gobierno, sostiene en la exposición de motivos, justamente, que esas inconsistencias desnaturalizan hoy “el carácter transitorio y excepcional propio del instituto de subrogación” que existe en la Fiscalía.

“La iniciativa —dice también el proyecto, al que accedió El País—, pretende resolver una incoherencia en el régimen vigente, por el que el titular del cargo tiene un plazo legalmente establecido para permanecer en el mismo, mientras que el subrogante carece del mismo, en tanto puede mantenerse de forma indebida, sin que se prevea un mecanismo que impulse la regularización del cargo”.

De esta manera, el texto que será analizado ahora en el Parlamento propone que “la subrogación del fiscal adjunto de Corte por razones de licencia, vacancia temporal o definitiva será ejercida por un fiscal penal de Montevideo que se encuentre prestando funciones en el sistema acusatorio designado por sorteo público y será rotativa cada seis meses".

El sistema que rige actualmente, que es el que se propone derogar, es bien diferente: ante una situación de vacancia —circunstancia a través de la cual Ferrero accedió a su función en el período pasado luego la licencia médica de Juan Gómez, y finalmente debido a su jubilación— asume el fiscal penal de Montevideo de mayor antigüedad.

"Antes de los quince días de que se produzca el vencimiento de dicho plazo —continúa la iniciativa de Cabildo—, se realizará un nuevo sorteo entre los fiscales penales de Montevideo que se encuentren prestando funciones en el sistema acusatorio, excluyendo al subrogante saliente, hasta tanto todos hayan ejercido la subrogación, momento en que el sorteo incluirá nuevamente a todos los fiscales habilitados. Igual procedimiento se realizará en caso de impedimento superviniente del subrogante que haya asumido como fiscal adjunto, antes de los seis meses del plazo establecido".

La propuesta es muy similar a una presentada semanas atrás por la Vertiente Artiguista y, dado que no se requieren mayorías especiales para aprobar una ley común, tiene el camino allanado en Diputados —donde los dos votos de Cabildo termina de dar al oficialismo la necesaria mayoría parlamentaria— para transformarse en ley.

Asimismo, y como esto alteraría el sistema de designación del fiscal de Corte adjunto, si la iniciativa prospera cambiaría también el escenario político planteado hoy en el Parlamento en torno a la figura de Ferrero y la conducción de la Fiscalía.

A mediados de abril, todos los partidos de la coalición republicana con representación parlamentaria —incluyendo a Cabildo Abierto— participaron de una conferencia de prensa expresando su respaldo a Ferrero y su negativa a votar otro fiscal de Corte, objetivo central que tiene el gobierno de Yamandú Orsi, que busca un reemplazo para el liderazgo del Ministerio Público.